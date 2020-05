Giornata mondiale per il lavaggio delle mani: un gesto semplice e oggi ancora più importante

Dal 2005, ogni anno l’Organizzazione mondiale della sanità promuove, per il 5 maggio, la Giornata mondiale per il lavaggio delle mani per ricordare l’importanza di questo gesto semplice, ma essenziale.

Giornata mondiale per il lavaggio delle mani

In queste settimane, l’importanza di lavare correttamente le mani è stata sottolineata da più parti. L’igiene resta infatti un modo semplice ma importantissimo per prevenire il Coronavirus. Oggi più che mai, prestare attenzione e mantenere le mani sempre pulite, è di fondamentale importanza.

LEGGI ANCHE >> Prevenire il coronavirus, l’importanza di lavare le mani

Asst: “I guanti non sostituiscono l’igiene delle mani”

Anche l’Asst ha voluto ricordare l’importanza di questa giornata. “Mai come ora questo semplice gesto è utile, importante, indispensabile. E ricordiamoci che l’uso dei guanti NON sostituisce l’igiene delle mani; le mani devono sempre essere lavate o igienizzate”, hanno scritto dall’azienda sanitaria lariana sulla pagina Facebook.