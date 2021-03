Giornata Nazionale in ricordo delle vittime innocenti delle mafie: gli studenti canturini realizzano un video

Domani, domenica 21 marzo 2021, andrà in scena la Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Alle 10.30, la Consulta permanente sulla Sicurezza Urbana e Legalità del Comune di Cantù ha organizzato in piazza Garibaldi un simbolico evento in ricordo delle vittime delle mafie. La manifestazione, prevista in forma statica e distanziata come da prescrizioni vigenti, prevede il lancio di palloncini con il logo “No mafia Cantù”.

Giornata Nazionale in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Saranno presenti i rappresentati di Enti, Associazioni ed Organizzazioni sia civili che religiose e come ospiti d’onore, oltre al sindaco del Comune di Cantù, Alice Galbiati, il Presidente della Consulta e del Progetto San Francesco, Benedetto Madonia, il Sottosegretario all’interno, On. Nicola Molteni e il consigliere Regionale e componente della commissione antimafia Regionale, Angelo Orsenigo.

Contemporaneamente il medesimo gesto, in un’unica e simbolica alleanza per la legalità, sarà compiuto dalle proprie abitazioni dai sindaci dei Comuni limitrofi che aderiranno all’iniziativa e dagli assessori del Comune di Cantù. L’assessore Cattaneo consegnerà ad ogni sindaco che vorrà partecipare, il palloncino della Legalità per poter testimoniare direttamente dalla propria abitazione la vicinanza e il ricordo di tutte queste vittime innocenti, anch’essi facendo dei brevi video.

Il video

L’intento della Consulta è quello di ricordare le centinaia di nomi di vittime innocenti, attraverso questo gesto simbolico, ma anche grazie alla diffusione, attraverso i canali social del Comune di Cantù di un video realizzato con la grande collaborazione delle Scuole Canturine e delle Comunità Pastorali, in particolar modo tutti e tre gli istituti comprensivi con le classi delle scuole secondarie Tibaldi, Anzani e Turati, il Liceo Melotti, l’Istituto Sant’Elia, l’Enaip, l’Istituto Cardinal Ferrari e la Comunità San Vincenzo.