Giorno del Ricordo, serata in Sala Civica Gerosa

Proserpio celebra il Giorno del Ricordo con una serata intitolata “Il dramma delle foibe e l’esodo dell’Istria, della Dalmazia e del Venezia Giulia”.
Il dramma e l’esodo
“Il dramma delle foibe e l’esodo dell’Istria, della Dalmazia e del Venezia Giulia”. Questo il titolo della serata in programma martedì 10 febbraio nella Sala Civica Gerosa di piazza Brenna 5 a Proserpio. Appuntamento alle 20 per un’iniziativa che ripercorrerà la tragedia delle foibe e l’esodo delle popolazioni italiane di Istria, Dalmazia e Venezia Giulia, costrette a fuggire e perseguitate dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943.
Giorno del Ricordo
Anche Proserpio dunque celebra il Giorno del Ricordo, commemorazione che cade ogni 10 febbraio.
“La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del ricordo” al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.