Giorno del Ricordo, serata in Sala Civica Gerosa

Proserpio celebra il Giorno del Ricordo con una serata intitolata “Il dramma delle foibe e l’esodo dell’Istria, della Dalmazia e del Venezia Giulia”.

Il dramma e l’esodo

“Il dramma delle foibe e l’esodo dell’Istria, della Dalmazia e del Venezia Giulia”. Questo il titolo della serata in programma martedì 10 febbraio nella Sala Civica Gerosa di piazza Brenna 5 a Proserpio. Appuntamento alle 20 per un’iniziativa che ripercorrerà la tragedia delle foibe e l’esodo delle popolazioni italiane di Istria, Dalmazia e Venezia Giulia, costrette a fuggire e perseguitate dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943.

Giorno del Ricordo

Anche Proserpio dunque celebra il Giorno del Ricordo, commemorazione che cade ogni 10 febbraio.