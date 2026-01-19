Giorno della Memoria: Nicoletta Sipos presenta il suo romanzo

Giorno della Memoria, ad Asso via al nuovo anno culturale. Nicoletta Sipos presenta il suo romanzo “La ragazza col cappotto rosso”.

Via agli appuntamenti culturali

Il nuovo anno culturale ad Asso prende il via nel segno della storia e della riflessione. Venerdì 23 gennaio alle 21 la biblioteca ospiterà il primo appuntamento del 2026: la presentazione del libro “La ragazza col cappotto rosso” di Nicoletta Sipos, per celebrare la Giornata della Memoria. L’incontro rappresenta un’occasione per riflettere sulla Shoah attraverso le parole dell’autrice, che dialogherà con la presidente della biblioteca, Giuditta Roccaro, approfondendo la genesi del romanzo e il valore della memoria come strumento per onorare chi ha vissuto il dramma della deportazione.

Un calendario ricco

L’iniziativa apre ufficialmente la programmazione annuale curata dalla Commissione, guidata da Roccaro e dal vicepresidente Carlo Bianchi, in sinergia con l’Amministrazione, in particolare con l’assessore alla Cultura Raul Losa e con la consigliera referente Alissia Vicini. Il calendario 2026 sarà ricco e variegato, con appuntamenti che spazieranno dalla letteratura alla musica e alla salute.