Gli attori della Filodrammatica tornano in scena dopo la morte del loro regista

Ieri sera, sabato 7 ottobre, il teatro canzese ha voluto omaggiare l'indimenticato presidente

Omaggio a Testa

E' stata una serata emozionante per la Filodrammatica canzese quella di ieri sera, sabato 7 ottobre. Il palco del Sociale ha visto ancora una volta protagonisti gli attori della compagnia di Canzo che hanno proposto una replica de "La Locandiera" di Carlo Goldoni, che avevano fatto debuttare lo scorso aprile. Un'opera che era stata adattata da Roberto Testa, presidente e regista. La sua morte improvvisa, nel luglio scorso, aveva gettato nello sconforto il gruppo che ha però deciso di proseguire nel percorso teatrale.

Alla guida la moglie Silvana

A prendere le redini della Filodrammatica canzese c'è ora Silvana Monti, che ha raccolto l'eredità del marito su spinta dell'intera compagnia che l'ha fortemente voluta alla guida. Regista sarà Fiorenzo Brusadelli, che fino a ora è stato attore della Filodrammatica e che è già al lavoro per realizzare la prossima commedia. Proprio ieri sera dal palcoscenico del Sociale l'annuncio ufficiale del lavoro che attende il gruppo per i prossimi mesi.

"Siamo contenti che abbiate voglia di rimettervi in gioco"

"So che l'emozione che avete provato tutti voi, perché mi ho sentiti e visti in questo periodo. Sono sicura che qualcuno sotto i suoi baffi stia sorridendo e sia contento di tutto quello che ha visto questa sera - ha commentato l'assessore alla Cultura Ileana Vanossi - Come Amministrazione comunale siamo contentissimi che voi abbiate deciso di non mollare e che abbiate voglia di rimettervi in gioco non solo questa sera, ma anche con la prossima commedia".