Si è appena conclusa la 31esima edizione del Concorso Internazionale Pianoforte e Orchestra “Città di Cantù” 2023 che anche quest’anno ha registrato un’ottima affluenza durante tutte le fasi del concorso fino ad arrivare al tutto esaurito della serata finale.

Gran finale per il Concorso di pianoforte Città di Cantù: doppia vittoria per Jacky Zhang

La manifestazione ha preso il via il 1° maggio con la nuova sezione “Young Talents” mettendo in competizione sette giovanissimi concorrenti che si sono esibiti al pianoforte accompagnati dalla prestigiosa Orchestra Filarmonica “Mihail Jora” di Bacau diretta da M° Ovidiu Balan.

Nella giornata di mercoledì si sono svolte le semifinali della sezione “Classici” mentre il venerdì è stata la volta della sezione “Romantici e del 900”. Per la sezione “Classici” sono andati in finale Robert Bily dalla Repubblica Ceca con Beethoven

n.4, il giapponese Shuta Kimoto con Beethoven n.5 e il giovane inglese Jacky Zhang con Mozart K466 mentre per la sezione “Romantici e del 900” hanno guadagnato un posto in finale il russo Artem Kuznetsov con Chopin n.1, il giapponese Naoto Sugimoto con Rachmaninov n.2 e il terzo posto in finale è stato guadagnato da Jacky Zhang, già finalista nella sezione dedicata ai classici.

Nel pomeriggio di ieri sono andate in scena le finali della sezione “Classici” mentre alle 20:30 è stata la volta dei "Romantici”. La serata si è aperta con l’esecuzione dell’Inno Nazionale seguita dal discorso del sindaco Alice Galbiati.

La giuria presieduta dal M° Enrica Ciccarelli, insieme con il Presidente M° Cristina Molteni, il Direttore Artistico e co-fondatore M° Vincenzo Balzani, il M° Andreas Frölich (Germania), il M° Leonel Morales (Spagna), il M° Marian Sobula (Polonia) e il M° Antonio Tarallo, ha assegnato il primo premio sezione “Classici” del valore di 5.000 euro a Jacky Zhang offerto da BCC Cantù e consegnato dal suo Presidente Angelo Porro. Sempre per i “Classici”, la giuria ha deciso di assegnare due secondi premi ex aequo a Robert Bily e Shuta Kimoto, premi consegnati dall’assessore alla cultura Isabella Girgi e dal presidente del Rotary di Cantù dott. Stock.

Per la categoria “Romantici”, il primo premio del valore di 5000 euro messo in palio dal Comune di Cantù è stato assegnato a Jacky Zhang e consegnato dal Sindaco Alice Galbiati. Il secondo premio di 2000 euro, è andato al giapponese Naoto Sugimoto che lo ha ricevuto da Antonella Bernareggi. Il terzo premio di 1000 euro è stato assegnato al russo Artem Kuznetsov offerto dal Lions di Cantù.

Sono anche state assegnate tre borse di studio; la borsa di studio “Giancarlo Massola” è stata assegnata all’albanese Kostandin Tashko come esecuzione di L. V. Beethoven ritenuta meritevole dalla giuria, la borsa di studio “Aldo Arnaboldi” e stata assegnata a Elena Pirisi come più giovane talento non ammesso alle finali cosi come anche la borsa di studio “Annamaria Molteni Canepa ed Edgardo Molteni”, premio che prevede un week end studio con l’orchestra del Concorso a Bacau (Romania) con esecuzione finale del concerto in teatro.

La serata si è conclusa con un’esecuzione del primo movimento di Chopin n.2 del giovane

pianista Massimo Urban, vincitore dello Young Talents.