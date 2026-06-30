Asso, grande successo per la mostra di Carlo Bianchi. L’artista ha da sempre coltivato una grande passione per la pittura.

Mostra pittorica

Si è conclusa con straordinario successo la prima mostra personale di Carlo Bianchi, rimasta aperta per una settimana da domenica 21 a domenica 28 giugno. L’artista ha dedicato una vita alla grafica pubblicitaria, coltivando da sempre la pittura con profonda passione.

“Come Associazione Asso Incontra, organizzatrice dell’evento, siamo entusiasti della grande affluenza di visitatori che ha animato il salone comunale. Questo risultato premia il nostro impegno costante nel promuovere l’arte locale e nel creare occasioni di condivisione per il territorio”, il commento dell’associazione.

Le opere esposte, caratterizzate da colori caldi e luminosi, hanno saputo dialogare con il pubblico, trasmettendo un profondo senso di libertà, leggerezza e serenità. Lo storico salone comunale di Asso, scelto per l’esposizione, si è rivelato la cornice ideale: un ambiente elegante e accogliente che ha valorizzato ogni singola tela.

Patrocinio del Comune di Asso

L’iniziativa ha visto il fondamentale patrocinio del Comune di Asso. L’assessore alle Attività culturali, Raul Losa, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento:

“Questa mostra è stata un’occasione importante per valorizzare un percorso artistico personale e, allo stesso tempo, per offrire alla cittadinanza un momento culturale di qualità. Come Amministrazione crediamo nel valore della cultura come strumento di incontro, partecipazione e crescita della comunità. Ringraziamo Carlo Bianchi per aver condiviso con Asso le sue opere e l’associazione Asso Incontra per l’organizzazione”.

Concludono da Asso Incontra: