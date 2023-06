I costumi di Nureyev in mostra a Lariofiere

Importante evento nel centro espositivo di viale Resegone a Erba fino a venerdì

Le creazioni del premio Oscar, la costumista erbese Franca Squarciapino, in mostra a Lariofiere

L'esposizione si compone di dieci costumi realizzati da Franca Squarciapino per “La Bella Addormentata” di Rudolf Nureyev, andato in scena al Teatro alla Scala di Milano nella stagione 1992-1993.

Franca Squarciapino, vincitrice del Premio Oscar ai migliori costumi nel 1991 per "Cyrano de Bergerac", sta oggi lavorando alla realizzazione dei costumi per il Don Carlo di Giuseppe Verdi, che inaugurerà la stagione 2023-2024 del Teatro alla Scala di Milano.

“La Bella Addormentata”, tratto dalla famosa fiaba di Perrault, è un balletto di Rudolf Nureyev, su musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Tra i costumi in esposizione l'abito tetro, in nero e blu, decorato e dipinto, con mantello in seta, decorazioni in argento e piume, della fata cattiva Carabosse e lo splendente abito lilla e argento, con mantello oro e rosa decorato, acconciatura rigida in oro e rosa con piume, della Fata Lillà. Oltre a questi, i tutù della Fata del Vino, della Fata Cristallo, della Fata Fiorina e della Fata Violenta, oltreché i costumi maschili dei Principi pretendenti di Aurora (Principe Peruviano, Principe Africano, Principe Indiano e Principe Russo).

I costumi esposti sono stati gentilmente prestati dal Teatro alla Scala di Milano.

Ingresso gratuito dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Quella in corso è una delle iniziative realizzate dalla costumista per ricordare il marito, lo scenografo di fama internazionale Ezio Frigerio, nell'abito delle iniziative "Aspettando il museo". Nureyev era un amico della coppia.