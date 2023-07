I lavori di Crupi all'Opificio Zappa di Erba

Mostra di Adriano Crupi all'Opificio Zappa di Erba

Inaugurazione venerdì 7 luglio alle 17

Opificio Zappa di via IV Novembre si apre al territorio e presenta l'appuntamento culturale “Le superfici sono tutt’altro che superficiali”, personale del pittore Adriano Crupi.

In questa sua prima personale all’Opificio Zappa di Erba Adriano Crupi presenta i risultati della ricerca artistica svolta in questi ultimi anni. In alcune sue opere si rincorrono atmosfere dadaiste e surreali con riferimenti a Modigliani, ma è soprattutto l’effetto materico e pastoso nell’uso del colore che, facendo vibrare la luce, rende vive le creazioni di Crupi.

Colpisce, in queste tele, la decisa dicotomia concettuale tra i colori caldi e freddi, nei quali è latente il tributo a Klimt, Schiele ed un uso spregiudicato dei supporti espressivi.

La mostra sarà aperta nei weekend di luglio (7/8/9) (14,1516) (21,22,23)

Orario: dalle 14 alle 20.

Vernissage: Venerdì 7 luglio alle 17 con rinfresco.

Sede: Via IV Novembre, 2 Erba (CO)

Info: +39 031 641325

Email: opificiozappa@gmail.com