I vini della Valtellina nella classica serata di Olgiate Cult

Appuntamento di gusto, dedicato ai vini della Valtellina, nell'ambito di Olgiate Cult, il festival della cultura di Olgiate Comasco.

Serata speciale dedicata ai vini della Valtellina

Venerdì 31 maggio, con inizio alle 20.45, incontro con il giornalista Rocco Lettieri, di scuola veronelliana, e i produttori Nicola Nobili e Matteo Tarotelli. La serata è organizzata dal circolo culturale Dialogo, in particolare grazie all'impegno del segretario Roberto Crimeni. Sarà l'occasione per approfondire la conoscenza del territorio valtellinese e della sua viticoltura eroica.

Il Festival Olgiate Cult

La rassegna di appuntamenti dedicati alla cultura, arrivata quest'anno alla quinta edizione e tenuta dal 19 al 28 aprile, regala sempre un appuntamento dedicato all'enogastronomia, in programma come serata extra nell'ampio cartellone di incontri. E la partecipazione di Lettieri, affiancato da Nicola Gini, responsabile del Giornale di Olgiate, accompagnerà i partecipanti nel "viaggio" e nella degustazione di vini che raccontano l'eccellenza enologica valtellinese. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

L'impegno del circolo Dialogo

Vera e propria fucina di proposte culturali, il circolo Dialogo, presieduto da Mari Bernasconi e con l'infaticabile segretario Roberto Crimeni, ha saputo allestire anche per la quinta edizione di Olgiate Cult un calendario di serate e incontri che hanno visto in primo piano giovani personaggi emergenti, come Virginia Sidoti, attrice olgiatese, e imprenditori di successo come Alessandro Ambrosoli, presidente della nota azienda ronaghese.