Il 17 febbraio si celebra la festa del gatto: inviateci le foto dei vostri mici

Il prossimo mercoledì 17 febbraio in Italia si celebra la festa del gatto. Per l’occasione vi chiediamo di inviarci le foto dei vostri mici, noi le pubblicheremo tutte su Primacomo.it.

La festa nazionale del gatto è nata nel 1990. La giornalista gattofila Claudia Angeletti all’epoca propose un referendum tra i lettori della rivista “Tuttogatto” per stabilire il giorno da dedicare a questi animali. La scelta cadde su febbraio per svariati motivi.

Questo è il mese del segno zodiacale dell’Acquario, ovvero degli spiriti liberi ed anticonformisti come quelli dei gatti che non amano sentirsi oppressi dalle regole. C’è un detto popolare che recita “febbraio è il mese dei gatti e delle streghe”. Il numero 17 è ritenuto sfortunato, così come, in tempi passati, si pensava dei gatti, in particolare quelli neri. Il 17 viene letto anche come una vita per sette volte, proprio come i gatti.

Inviateci le foto dei vostri mici

Una ricorrenza speciale per i nostri amici felini. Per celebrarla al meglio potete inviarci le loro foto al nostro indirizzo e-mail giornaledicomo@gmail.com mettendo come oggetto “Foto festa del gatto”. Avete tempo fino alle 12.30 del 17 febbraio 2021 per inviarci i vostri scatti. Verranno pubblicati tutti sul nostro sito per celebrare insieme questa giornata.