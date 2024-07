Il borgo di Barni diventa meta di golosi e curiosi

Un evento per golosi e curiosi: sabato 13 luglio, a Barni, ci sarà il "Giir di curiuus e di guluus". La prima edizione del tour gastronomico nelle corti del centro del paese.

Dalle 18 alle 23 tutti i visitatori potranno perdersi tra le vie e cenare in questo particolare apericena itinerante. I pass per gli adulti sono di due tipi e comprendono bevande, due tappe gastronomiche principali e il dolce. Per i bambini fino a 10 anni è invece previsto un pass dedicato con bevande, tappa gastronomica e dolce.

Apericena itinerante per Barni

Il giro è pensato per far conoscere il paese in maniera diversa, unendo la gastronomia locale alla scoperta del borgo e delle sue particolarità.

L'evento è organizzato da Culturabarni e Pro Loco Barni in collaborazione con Ristorante Magrej, Azienda Agricola Alpe di Megna, Azienda Agricola Binda Emanuela.

Qui sotto le locandine con i diversi percorsi:

Ad allietare la serata ci saranno la musica eseguita con fisarmoniche, le attività con gli asinelli con l'Azienda Agricola Poppi, le corti aperte con esposizioni e mercatini degli artigiani locali, giochi e sfide di una volta sul percorso. A tutti i partecipanti una tazza ricordo che verrà distribuita all'ingresso con un porta tazza.

"Vi aspettiamo numerosi per un evento nuovo per Barni ma con una formula già collaudata con successo in altri paesi" è l'invito degli organizzatori. Per prenotare i propri pass (ritirabili entro venerdì 12 luglio) si può contattare il numero 3387121004. Per informazioni sulla manifestazione, invece, Marco Fioroni al numero 3358436852 (presidente Culturabarni).

Domenica 14 luglio, invece, ci sarà la consueta apertura della chiesa di San Pietro e Paolo con visita guidata in occasione di Luglio Medievale in Vallassina in collaborazione con Asso Incontra. A chiudere un vero e proprio weekend tra gusto e cultura in paese.