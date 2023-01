Torna a Cantù il Burlesque Festival Party: appuntamento al Teatro San Teodoro sabato 21 gennaio 2023. Si tratta di un grande evento di cabaret burlesque, l’unico in Italia che vede unite due nazioni a sostegno di quest’arte: la manifestazione è infatti gemellata con il Festival du Burlesque de Toulouse, grazie alla preziosa collaborazione con la sua presidente nonché fondatrice Lady Flore.

Il Burlesque Festival Party torna al San Teodoro di Cantù

Artisti e performers professionisti e amatoriali provenienti da tutta Europa, si esibiranno in un free contest condividendo la grande passione per il cabaret burlesque, permettendo al pubblico di immergersi in un’atmosfera vintage, ironica e quasi onirica. Il Burlesque Festival Party avrà l’onore di avere sul palcoscenico grandi ospiti internazionali che durante tutto l’evento si potranno incontrare anche durante i loro prestigiosi workshop, aperti a tutti. La peculiarità di questo festival sta nello stile del cabaret dei tempi che furono, fuso all’arte teatrale più moderna.

Tutte le storie portate in scena sono raccontate con ironia e le emozioni sono il punto focale dello show dalle quali il pubblico viene inghiottito. Lo spirito di questo appuntamento è la festa, il divertimento e la condivisione di una grande passione: il Burlesque. Professioniste e principianti performers si esibiranno di fronte alla regina del burlesque di Toulouse Lady Flore e a una giuria internazionale in un free contest, per avere la possibilità di poter accedere al suo incredibile festival.

Nella gioranta di sabato 21 aperitivo pre show alle 19 e inizio dello spettacolo alle 21. Dalle 23 dj set post show by Sorelle Manetta. Dalla mattina di domenica 22 saranno attivi dei workshop. (Iscrizione scrivendo a staff@burlesquefestivalparty. it)

La regina del Festival

La regina del Festival è Mizi Mia Grand’Ame, cuore pulsante del festival: un’artista di burlesque che si autodefinisce una Punk Solare. Un po’ prezzemolina Mizi, sempre in giro! Vissuta e cresciuta artisticamente in Francia, si è diplomata all “acting international de Paris” e, dopo lo studio alla “London burlesque academy” di Londra, inizia il suo viaggio artistico nel mondo del burlesque a Parigi. Performer internazionale, lavora in tutta Europa fino ad Hong Kong, collaborando con grandi artisti del panorama dello spettacolo italiano ed estero grazie alla sua capacità di fondere il suo particolare stile alle altre espressioni artistiche.

Dal fortunato incontro con la cantante GolDen Din Din, nasce FOLL’EPOQUE, marchio di spettacoli teatrali e workshop; un progetto dedicato a percorsi che trovano armonia tra le differenze ed all’esplorazione del mondo femminile, dedicati a donne che vogliono superare se stesse.

In Italia Mizi inizia sul palcoscenico del Teatro Derby di Milano, proseguendo con Zelig, Teatro Manzoni e Teatro Nuovo. Approda persino in TV, come protagonista del burlesque a fianco Luca Barbareschi nel “Barbareschi Shok” su La7 per poi esibirsi a “Domenica 5” Mediaset ed altri show televisivi. Ha collaborato con Virgin Radio ed è protagonista di eventi internazionali, rappresentando aziende prestigiose con i suoi show come Chateux d’ax, Costa Crociere, Playboy… rivista per la quale ha tenuto una rubrica satirica rivolta all’universo maschile.

Si è esibita in teatro ed in alcuni eventi insieme a Simone Di Pasquale (in “Ballando con le stelle”) e la sua troupe di ballerini. Mizi dedica anima e corpo in tutto ciò che combina in giro per il mondo. I suoi show sono legati alla sua formazione teatrale, alla commedia dell’arte ed al cabaret in stile francese, legati dall’Amore per il vintage e passione per il Rock.