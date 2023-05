Il Cactus Film Festival “fiorisce” ad Aosta

Dopo il successo delle scorse edizioni, il Cactus International Children’s and Youth Film Festival, scalda i motori e si prepara a tornare ad Aosta. La terza edizione, in programma dal 4 al 14 maggio 2023, di cui il nostro gruppo editoriale Netweek è media partner, presenta una selezione di 43 cortometraggi provenienti da 22 paesi del mondo adatti al giovane pubblico a cui si rivolge e una serie di iniziative collaterali pensate per le diverse fasce d’età.

La nuova edizione del Cactus Film Festival

In programma incontri con autori, proiezioni, attività ludiche, didattiche e laboratori creativi per le famiglie e le scuole, tutti ad ingresso gratuito, che spaziano tra letteratura, teatro, cinema, musica, danza e arti visive con un occhio di riguardo per la sostenibilità ambientale e l’inclusione.

Diverse le novità della nuova edizione come il Cactus Village, una tensostruttura posta nel cuore di Aosta in Piazza Chanoux che ospiterà tutti gli eventi principali del Festival: un luogo d’intrattenimento, di incontro, di crescita e di reciprocità pensato per accogliere chi è bambino oggi e chi non ha dimenticato di esserlo stato. Grandi e piccini troveranno nel Cactus Village un posto speciale dove scoprire storie, imparare divertendosi, sognare e (ri)scoprire l’amore per il cinema.

Spiega l’ideatore e Direttore del festival, Alessandro Stevanon:

“Il Cactus Film Festival vuole essere un’occasione d’incontro, di crescita, di reciprocità. Un luogo di intrattenimento e cultura che offre strumenti preziosi per fare esperienza di sé e dell’altro; è un pezzetto di strada che possiamo percorrere insieme, per accorciare le distanze e scoprire che ciò che divide gli esseri umani possono essere i chilometri o gli anni di vita vissuti, ma che ci sono storie ed emozioni che ci uniscono ovunque siamo, a tutte le età. Cactus è un festival che ama le storie: parte dai racconti cinematografici ma si spinge in tante altre direzioni ludiche e culturali, tutti luoghi in cui bambini e ragazzi insieme alle loro famiglie possano scoprire nuovi stimoli, mettersi in gioco ed entrare in relazione con il mondo che li circonda.”

Si comincia giovedì 4 maggio

Ad aprire il Cactus Film Festival 2023 saranno due appuntamenti alla Biblioteca Regionale di Aosta, giovedì 4 e giovedì 11 maggio alle 17.30, dedicati alla proiezione dei cortometraggi in concorso, tutti senza dialoghi e adatti ad un pubblico dai 4 anni di età.

Evento speciale di questa terza edizione sarà la proiezione della celebre pellicola di Steven Spielberg “Jurassic Park” (USA, 1993, 127’) che proprio quest’anno compie i primi trent’anni dall’uscita nelle sale. Per rivivere le avventure dei dinosauri più famosi del cinema e le emozioni della magia del grande schermo l’appuntamento è per venerdì 12 maggio, alle 20.30, in Cittadella dei Giovani.

Sabato 12 maggio sarà invece l’occasione per tornare tutti bambini grazie alla band “Cristoni d’Avena” che porterà in Cittadella dei Giovani, alle 20.45, una selezione delle sigle dei più famosi cartoni animati.

A chiudere il Cactus Film Festival, domenica 14 maggio alle 17.00, sarà la cerimonia di premiazione del concorso per cortometraggi, presentata dalla conduttrice televisiva Laura Carusino alla presenza delle giurie e di tanti ospiti.

L’evento, aperto a tutti, prevede la traduzione simultanea in LIS (Lingua dei Segni Italiana).

Giurie e premi

I cortometraggi selezionati concorrono per aggiudicarsi l’“ECFA Short Film Award 2023”, il premio assegnato dall’European Children’s Film Association (EFCA) al miglior film. A comporre la giuria quest’anno sono Laura Jehle, membro del Taartrovers Festival (Olanda), Felix Vanginderhuysen, Segretario Generale ECFA (Belgio), e Giancarlo Zappoli, direttore artistico del Festival Castellinaria (Svizzera) e direttore responsabile di “Mymovies.it”.

A questo ambito riconoscimento si aggiungono gli altri premi assegnati a ciascuna delle sezioni del concorso, corrispondenti alle diverse fasce d’età (“Sezione 3+”, “Sezione 8+” e “Sezione 11+”). Si tratta del Premio del pubblico, il Premio della Giuria Scuole, composta dagli oltre 40mila studenti che quest’anno hanno partecipato al progetto scolastico Cactus Edu, e il Premio della Giuria Tecnica composta da: Stefano Aliquò, educatore professionale e formatore per il MED, Silvia Ambroggio presidente del Forum delle associazioni Familiari della Valle d’Aosta, David Cerquetti, compositore per il cinema e la televisione, Valentina Favazza, attrice e doppiatrice italiana e Giorgio Marchesi, attore italiano.

Ulteriore novità del 2023 è il premio “Cactus Ambassador Award” assegnato a coloro che con l’impegno sociale hanno arricchito il mondo dell'educazione, del cinema e delle arti in genere, con una particolare attenzione all’infanzia e all’adolescenza. Quest’anno il riconoscimento è assegnato all’artista musicale e creator italiano Pietro Morello per il suo impegno prezioso come operatore umanitario nelle zone di guerra e musicoterapeuta nei reparti oncologici degli ospedali pediatrici.

Extra Cactus

Parallelamente agli eventi in programma durante la rassegna cinematografica, quest’anno il Festival propone anche diverse iniziative collaterali in collaborazione con Inarttendu Smart Gallery, la Biblioteca Regionale, il Liceo Artistico di Aosta, la Cittadella dei Giovani e Confcommercio Imprese per l’Italia. Tra queste, la mostra "Comunicando il Cactus" esposta dall’8 al 13 maggio presso la galleria Inarttendu, un viaggio breve ma intenso tra le immagini e gli oggetti che hanno caratterizzato le prime tre edizioni del Cactus Film Festival e il progetto "Vetrine d’artista", che prenderà il via il 5 maggio, nato per valorizzare la creatività di studenti e studentesse del Liceo Artistico insieme alle attività commerciali del capoluogo. Grazie all’iniziativa "La bibliothèque hors les murs" sarà inoltre possibile trovare all’interno del Cactus Village, da venerdì 11 a domenica 14 maggio, alcuni dei migliori libri per ragazzi disponibili per la lettura e il prestito. A concludere gli eventi "Extra Cactus", dal 15 al 22 maggio, sarà l’esposizione "WorkShow" alla galleria Inarttendu con le opere di Jimmy, la Premiata Famiglia Rivoltella e i lavori realizzati durante il laboratorio "Ritagliati una storia".

Cactus Edu

Intanto in 2200 scuole italiane continua Cactus Edu, il progetto educativo e didattico nato in seno al Cactus Film Festival e pensato per la scuola dell'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado, con l’obiettivo di promuovere esperienze di educazione al patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva, attraverso l’uso dei linguaggi dell’audiovisivo e del cinema. Quest’anno partecipano al progetto oltre 40mila studenti, di cui 5.308 sono valdostani, provenienti da tutte le 20 regioni italiane che sono chiamati, dopo aver visionato in classi i cortometraggi in concorso, a formare le "Giurie scuole" ciascuna legata alla classe d’età individuata dal festival. I film vincitori saranno annunciati insieme agli altri premi durante la cerimonia finale del Cactus Film Festival, domenica 14 maggio alle 17.