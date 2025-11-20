Il “Concerto di Santa Cecilia” in onore alla patrona della musica

Un classico imperdibile: il “Concerto di Santa Cecilia” a Olgiate Comasco.

L’evento

L’appuntamento è in calendario per la serata di sabato 22 novembre, con inizio alle 21 nell’auditorium del centro congressi Medioevo, in via Lucini. Protagonista il Corpo musicale olgiatese, diretto dal maestro Edoardo Piazzoli.

Il concerto

Il programma è così articolato: “The Avengers” di A. Silvestri, “Concerto per due trombe” di A. Vivaldi con i solisti Mauro Fantoni e Michele Tambini, “Demon Slayer: mugen train” di G. Shina e Y. Kajiura, “Il giro del mondo in 80 giorni” di O. M. Schwarz, “Libertango” di A. Piazzolla, “Skyfall” di L. Ban con solista Beatrice Panzeri, “Maneskin greatest hits” di M. Schenk, “Eighties flashback” di P. Murtha.

L’omaggio alla patrona della musica

Il “Concerto di Santa Cecilia” è un tradizionale appuntamento in onore alla patrona della musica. L’evento sarà presentato da Mariella Bernasconi. L’ingresso è libero.