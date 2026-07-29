Il fascino del mistero avvolge il cuore del paese: torna “Asso Oscura”

Il fascino del mistero avvolge il cuore di Asso: torna l’atteso appuntamento con “Asso Oscura”. Storia, leggenda e teatro si fondono in un viaggio nel tempo.

Appuntamento tanto atteso

Storia, leggenda e teatro si fondono in un viaggio nel tempo capace di incantare grandi e piccini. Sabato 1 agosto le suggestive vie del vecchio borgo di Asso torneranno a riempirsi di atmosfera e mistero grazie alla nuova edizione di “Asso Oscura”, l’ormai celebre percorso guidato a tappe organizzato dall’associazione Asso Incontrae giunto alla terza edizione. L’evento, pensato come una camminata culturale accessibile a tutti, si snoderà interamente tra i vicoli del centro storico. Lungo il tragitto, la natura e gli antichi scorci del paese faranno da naturale scenografia a vere e proprie apparizioni teatrali: personaggi in costume faranno rivivere aneddoti e leggende del territorio, recitando in lingue antiche e parlate del passato. Grazie all’espressività della recitazione e alla presenza costante delle guide ufficiali che introdurranno ogni tappa, lo spettacolo risulterà perfettamente comprensibile e coinvolgente per ogni fascia d’età. L’edizione di quest’anno risulta rinnovata: gli organizzatori infatti hanno introdotto nuovi personaggi storici e scene teatrali inedite, quindi adatta anche a chi ha partecipato alle precedenti edizioni.

Un gran finale

Ad attendere i partecipanti al termine del percorso ci sarà un gran finale ad alto impatto emotivo: un emozionante spettacolo del fuoco che illuminerà la notte del borgo. Per agevolare l’afflusso delle auto, gli organizzatori segnalano l’ampia disponibilità di parcheggio nella vicina piazza Mercato. Il ritrovo è fissato per le 21 in piazza Mazzini. Le partenze, scaglionate in più gruppi a seconda dell’affluenza, inizieranno a partire dalle 21.30. La quota di partecipazione è di 7 euro a persona, mentre l’ingresso è completamente gratuito per tutti i bambini sotto i 12 anni.