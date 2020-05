Festival della Luce streaming edition, Levrini: “Avremo l’occasione di offrirlo a tutti”

L’emergenza coronavirus non ferma il Festival della Luce di Como organizzato tradizionalmente da Fondazione Volta. La settima edizione però non può fingere che non esistano le restrizioni per gli eventi per evitare nuovi contagi. Così si trasferisce online con eventi digitali dal 7 al 20 giugno.

Il tema trainante di questa edizione sarà “Il Sole”. La scelta è stata proposta per numerosi motivi: affinità, complementarità e contrasto rispetto al tema “La Luna” della precedente edizione; concomitanza con l’atteso minimo di attività solare a partire dal 2020 – previsto dalla NASA – con effetti sul clima e condizioni favorevoli per l’invio di sonde spaziali verso il Sole; proclamazione, sotto l’egida dell’ONU, del 2020 come Anno Internazionale della salute delle piante. Inoltre, il Sole e i suoi effetti sono in stretta relazione a questioni di importanza globale, tra cui la fame, la povertà, la sicurezza alimentare e le minacce all’ambiente e allo sviluppo.

“Lo scorso anno il tema del festival era la luna, quest’anno il sole – afferma Luca Levrini, presidente di Fondazione Alessandro Volta -. Tale scelta evoca infinite suggestioni. Sole non solo come potente risorsa naturale, ma anche come ispirazione infinita per artisti e poeti. Il sole sembra essere l’elemento più adatto per coniugare arte e scienza, emozioni e razionalità, per sviluppare dibattiti e temi in un Festival che potrà disvelare la nostra doppia natura, quella di uomini materiali ma anche spirituali”.

E sul “trasloco” sui media digitale sottolinea: “Avvalersi di cultura digitale non credo che sminuirà i temi o impedirà di trasmettere contenuti e suggestioni. Mancherà certamente la condivisione umana dell’evento, tuttavia ci si arricchirà della possibilità di offrire il Festival della Luce a tutti, ovunque ed in ogni momento, nell’ambizione di dare ad ognuno l’emozione e la cultura della scienza come elemento fondamentale e non ancillare della vita”.