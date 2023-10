Il fotografo di Erba Francesco Fontana al Big Event di Milano

Prenderà parte all’importante Fiera Mercato della Fotografia in programma sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 alle Officine del Volo di Milano

Nato a Palermo, vive e lavora in città

Francesco Fontana, nato a Palermo, vive e lavora a Erba e le sue esperienze spaziano in vari campi della fotografia: dallo sviluppo e stampa delle proprie immagini ai sali d'argento, alla fotografia di matrimonio, glamour, still life, ritratto e paesaggio, fino alla fotografia Fine Art, per arredamento. Preferisce fotografare in bianco e nero analogico, con stampa ai sali d’argento e al pigmento di carbone, ma non disdegna la fotografia a colori in analogico e digitale.

Foto 1 di 2 "Palazzo Plinio nella fontana" Foto 2 di 2 "Segrino"

In mostra le sue immagini più rappresentative

A Milano, in occasione del Big Event, Francesco Fontana presenterà le fotografie che maggiormente delineano la sua arte e la sua poetica, come “Palazzo Plinio nella fontana” del 2022, e “Segrino” del 2023, entrambe stampate su carta fine art in pigmenti di colore.

La manifestazione milanese si presenta come una vera e propria rivoluzione, che mette insieme non solo tutte le anime della fotografia, aziende leader, addetti ai lavori, professionisti, appassionati e amatori, ma che si rivolge anche al grande pubblico offrendo un’altra prospettiva: persone di tutte le età che si sentono sempre più protagoniste del mondo dell’immagine contemporanea.