Il gioco dell’oca di Erba: tutto il materiale per iniziare a giocare!

“In questo momento particolare ho voluto farvi un piccolo regalo per voi e i vostri bimbi realizzando il gioco dell’oca su Erba, con cartoline di ieri e piccole curiosità”. Questa l’idea venuta a Giuseppe Croci per far passare il tempo a bambini e ragazzi facendo però scoprire la storia della città di Erba.

“Ho voluto realizzare uno dei giochi di famiglia più conosciuti, ma rivisto sulla storia di Erba e mettendo anche delle piccole curiosità – spiega Croci che già in passato aveva realizzato, in collaborazione con i commercianti di Erba, cartoline storiche della città – Così oltre a divertirsi tutti insieme in famiglia si potrà anche girare per Erba… In modo virtuale”.