I giovani sono una risorsa fondamentale per il presente, non solo per il futuro di un territorio. Lo sa bene YOUthLAB, uno dei progetti della terza edizione del bando “Welfare di comunità” di Fondazione Cariplo, che nei 26 comuni del Piano di Zona di Erba ha l’obiettivo di favorire il protagonismo giovanile anche grazie al coinvolgimento di realtà locali, amministratori, cittadini.

Il progetto #YOUthLAB di Fondazione Cariplo dà spazio ai giovani

Con la volontà di provare a cambiare radicalmente prospettiva e considerare i giovani parte del processo di innovazione e sviluppo del territorio, e non solo destinatari delle politiche pubbliche, sono nate due esperienze molto importanti: il regolamento del Tavolo permanente per le politiche Giovanili e la Scuola di Cittadinanza Attiva Territoriale. La prima esperienza è un vero e proprio traguardo del progetto YOUthLAB in termini di innovazione della governance, sfida centrale del Programma Welfare in azione. Partito in via sperimentale a febbraio del 2019, il Tavolo permanente per le politiche Giovanili, con cadenza bimestrale, non solo ha l’obiettivo di rimettere in agenda le politiche per i giovani, che negli ultimi negli ultimi 10 anni sono stati trascurati e inascoltati dagli adulti, ma è riuscito a portare i giovani a sedersi a quel tavolo.

Con l’ingresso dei giovani al Tavolo si è generato un maggior ascolto da parte degli amministratori e, in genere, degli adulti coinvolti. L’incontro diretto e il compito di ragionare attorno ai temi ed alle priorità delle politiche giovanili territoriali, è stata l’occasione per confrontarsi con pregiudizi e preconcetti e sfatarli.

I giovani stanno comprendendo alcuni meccanismi e gli adulti stanno imparando ad essere più aperti.

Lucia Villani, responsabile del progetto

Al Tavolo, insieme, si ragiona per creare opportunità attraverso la definizione di progettualità comuni, per provare a migliorare la proposta e l’offerta educativo-ricreativo rivolta ai giovani del territorio. A quel Tavolo è stata co-progettata la grande festa d’inaugurazione della Stazione di Erba, la festa di Natale e un corso di formazione per le associazioni.

I giovani si sono rivelati dei grandi progettisti.

Patrizia Magretti, Consorzio Erbese

Questa esperienza così positiva è stata riconosciuta e valorizzata.

Il 15 giugno 2020, infatti, i 26 sindaci dei comuni erbesi, in assemblea su Zoom, hanno approvato un regolamento che stabilisce regole e risorse che permetteranno al Tavolo delle politiche Giovanili di potere fare progetti più ampi e più a lungo termine.

L’elemento di innovazione del regolamento è che il Tavolo per le politiche giovanili d’ora in poi sarà cogestito da referenti politici, referenti tecnici, terzo settore, imprese e giovani.

Lucia Villani

Molto lavoro deve essere ancora svolto, ma d’ora in poi il Tavolo diventerà ancor di più occasione per rafforzare il sentimento di comunità, attraverso momenti formativi, di scambio e di confronto fra diverse generazioni e rappresentanze del territorio.

Con il regolamento abbiamo la garanzia che il progetto della Stazione di Erba durerà nel tempo. Ma soprattutto speriamo che in futuro la Stazione di Erba diventi la casa di tutti i giovani dei 26 comuni erbesi.

Laura Violante, 21 anni, presidentessa dell’associazione Lo Snodo

La seconda esperienza ha l’obiettivo di fornire ai giovani erbesi gli strumenti necessari per diventare una risorsa per il loro territorio. È la Scuola di Cittadinanza Attiva Territoriale (SCAT), avviata in forma sperimentale durante l’anno scolastico 2018-19, ma grazie al Progetto Young Factor – un investimento sul futuro, sostenuto dal bando La Lombardia è dei giovani è stato possibile strutturare, nell’annualità 2019-20, un percorso più completo.