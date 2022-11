"Il tempo per l'autore": domani l'incontro a Casnate con Isabella Biffi

La biblioteca di Casnate con Bernate ospita il secondo appuntamento del ciclo "Il tempo per l’autore", una serie di incontri con alcuni scrittori, i quali presentano per l'occasione il proprio libro. Un'iniziativa messa a punto dall’assessorato alla Cultura del Comune, guidato da Luca Pellegatta.

"In questi mesi abbiamo ricevuto diverse richieste di autori che volevano presentare i propri lavori a Casnate - spiega l’assessore Pellegatta - Così abbiamo deciso di dare avvio a partire da ottobre a questo appuntamento fisso. Un’iniziativa per ridare alla biblioteca la centralità che merita: con i bambini e l’associazione Fabulinus questo obiettivo lo stiamo già perseguendo con le letture animate del sabato mattina ma desideriamo riportare anche gli adulti in questo luogo".