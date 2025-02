Il tour di Emiliano Toso fa tappa ad Inverigo

Emiliano Toso torna ad Inverigo. Lo farà domenica 23 febbraio alle 17 all’Auditorium Piccolo Teatro Santa Maria con la terza tappa del tour "Spirito Libero" 2025.

Emiliano Toso ad Inverigo

Emiliano Toso ad Inverigo per una nuova tappa del suo tour "Spirito Libero". Il musicista biellese, biologo molecolare cellulare, che ha lasciato il laboratorio di genetica in cui lavorava per dedicarsi alla musica, è pronto ad offrire un concerto esperienziale e immersivo a 432Hz, dove la melodia del pianoforte si fonde con il suono del violino. Un’esperienza emozionante, coinvolgente e unica per sperimentare i benefici effetti su corpo e mente dei brani di Translational Music.

Con lui Valentina Wilhelm

Il Tour "Spirito Libero" prende il nome dall’ultimo lavoro musicale di Emiliano Toso che conta 13 brani inediti con il magico violino della giovanissima Valentina Wilhelm e 6 brani rivisitati.