In finale a Sanremo Rock: a settembre i Blue Rose saranno sul palco dell’Ariston

La rock band Blue Rose, composta da giovani musicisti comaschi, a settembre andrà a suonare per la seconda volta a Sanremo dopo l’esperienza di inizio anno. Questa volta si esibiranno proprio nel celebre Teatro Ariston in occasione della finale nazionale di Sanremo Rock, format collaterale alla celebre kermesse della musica italiana

In finale a Sanremo Rock: i Blue Rose sono pronti

La band è composta da Denis Burghelea, 23 anni, di Casatenovo, cantante del gruppo; Lorenzo Rocchiccioli, 24 anni di La Valletta Brianza, chitarrista; Andrea Lanzi, 22 anni di Ponte Lambro, batterista, e Gianmarco Bado, 28 anni di Alzate Brianza, bassista.

Vinta la finale regionale, il gruppo avrebbe dovuto esibirsi sul palco dell’Ariston a giugno ma il coronavirus ha allungato i tempi. L’appuntamento è slittato a settembre e i comaschi saranno in scena nella settimana tra il 7 e il 12.

“Lo scorso 20 novembre abbiamo partecipato alla finale regionale allo “Shout” di Vittuone e abbiamo vinto – spiega Rocchiccioli – Avremo così la possibilità di esibirci all’Ariston nella finale nazionale: qualcosa che decisamente non succede tutti i giorni. Siamo davvero contenti e soddisfatti, non vediamo l’ora di calcare un palco tanto importante. Questa possibilità ci dà una carica ulteriore per continuare”.