In mostra permanente il Carnevale di Schignano e il Sentiero delle Espressioni

Una mostra dedicata al Carnevale di Schignano e al Sentiero delle Espressioni.

L’evento

Domenica 26 ottobre alle 17, negli spazi della Società Operaia di Retegno, a Schignano, sarà inaugurata la mostra fotografica permanente “Il Carnevale di Schignano e il Sentiero delle Espressioni”, curata dal gruppo Foto Idea di San Fedele.

Simboli della tradizione e della creatività locale

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Schignano e la Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Schignano, prevede la presentazione dei nuovi pannelli fotografici dedicati al Carnevale e al Sentiero delle Espressioni: due simboli della tradizione e della creatività locale. I pannelli saranno poi installati lungo le vie del paese, creando un percorso visivo e culturale aperto a residenti e visitatori.

Il Bando Borghi

L’evento si inserisce nell’ambito del Bando Borghi, finanziato dal Pnrr – Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal ministero della Cultura, che mira alla valorizzazione dei piccoli centri e del patrimonio culturale diffuso. Il progetto, intitolato “La Cultura che Accoglie – Borghi Comacini in Rete”, coinvolge diversi Comuni della Valle Intelvi, tra cui Schignano, Centro Valle Intelvi e Cerano d’Intelvi, con l’obiettivo di rilanciare il territorio attraverso la cultura, la fotografia e il turismo sostenibile. Dopo la presentazione, un piccolo aperitivo per tutti i presenti.