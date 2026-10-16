Lotta al tumore al seno

In oratorio c’è “Una cena per il sorriso”

Evento organizzato dall'Amministrazione con il sostegno della comunità pastorale Beato Carlo Gnocchi.

In oratorio c’è “Una cena per il sorriso”

Inverigo ·

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Inverigo, cena all’oratorio di Romanò Brianza per sostenere l’associazione Il Sorriso di Teresa. Evento organizzato dall’Amministrazione con l’associazione Il Sorriso di Teresa e la comunità pastorale Beato Carlo Gnocchi.

Momento di convivialità

Sabato 17 ottobre appuntamento alle 19.30 all’oratorio di Romanò per “Una cena per il sorriso”: un evento organizzato con l’associazione Il Sorriso di Teresa e la comunità pastorale Beato Carlo Gnocchi per divertirsi, cantare e sostenere la prevenzione del tumore al seno. Una serata di solidarietà e convivialità.

Parla l’assessore

Spiega l’assessore Marina Bernardi:

“L’evento propone la formula della cena cantata: un’occasione per stare insieme, cantare e condividere un obiettivo fondamentale, trasformare una serata di svago in un gesto concreto di supporto alla ricerca, all’assistenza e alla sensibilizzazione sulla salute femminile. Il ricavato della serata sarà destinato all’associazione Il Sorriso di Teresa per sostenere i progetti dedicati alla prevenzione e alla diagnosi precoce. Grazie a tutti i volontari che si stanno adoperando con dedizione per la preparazione della cena e per la cura di ogni dettaglio: senza loro, eventi come questo non sarebbero possibili”.

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