In oratorio c’è “Una cena per il sorriso”

Inverigo, cena all’oratorio di Romanò Brianza per sostenere l’associazione Il Sorriso di Teresa. Evento organizzato dall’Amministrazione con l’associazione Il Sorriso di Teresa e la comunità pastorale Beato Carlo Gnocchi.

Sabato 17 ottobre appuntamento alle 19.30 all’oratorio di Romanò per “Una cena per il sorriso”: un evento organizzato con l’associazione Il Sorriso di Teresa e la comunità pastorale Beato Carlo Gnocchi per divertirsi, cantare e sostenere la prevenzione del tumore al seno. Una serata di solidarietà e convivialità.

Spiega l’assessore Marina Bernardi:

“L’evento propone la formula della cena cantata: un’occasione per stare insieme, cantare e condividere un obiettivo fondamentale, trasformare una serata di svago in un gesto concreto di supporto alla ricerca, all’assistenza e alla sensibilizzazione sulla salute femminile. Il ricavato della serata sarà destinato all’associazione Il Sorriso di Teresa per sostenere i progetti dedicati alla prevenzione e alla diagnosi precoce. Grazie a tutti i volontari che si stanno adoperando con dedizione per la preparazione della cena e per la cura di ogni dettaglio: senza loro, eventi come questo non sarebbero possibili”.