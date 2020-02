“Io non ho paura” a Palazzo Pirelli una mostra dedicata alle donne che lottano contro il cancro FOTO

“Io non ho paura” a Palazzo Pirelli una mostra dedicata alle donne che lottano contro il cancro. L’esposizione, inaugurata oggi 18 febbraio 2020 resterà visitabile fino al 5 marzo 2020.

Donne contro il cancro

“Questa mostra è un’ulteriore testimonianza concreta del grande cuore della Lombardia, il volontariato è una straordinaria risorsa di questa regione e non finiremo mai di ringraziare abbastanza le associazioni e le persone che mettono in campo idee nuove e le coltivano con grande passione e dedizione quotidiana. La volontà di non arrendersi mai e la disponibilità a lottare che animano tante donne nella loro battaglia contro il cancro, in questi scatti fotografici è evidenziata e rappresentata in modo straordinario, suscitando in ciascuno di noi motivi di profonda riflessione su come, accanto ai progressi della scienza e della ricerca, anche la componente psicologica sia altrettanto importante per contrastare lo sviluppo della malattia”.

Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi che ha inaugurato questa mattina a Palazzo Pirelli la mostra fotografica “Io non ho paura”.

Inaugurazione a Palazzo Pirelli

Alla cerimonia inaugurale sono intervenute anche il consigliere regionale Elisabetta Strada, che è stata proponente dell’iniziativa patrocinata dal Consiglio regionale, la presidente dell’Associazione Professionale di Estetica Oncologica A.P.E.O. Carolina Ambra Redaelli e la co-fondatrice di A.P.E.O. Loretta Pizio.

“Promuovere questa mostra in Regione è stato per me naturale –ha sottolineato Elisabetta Strada- soprattutto in considerazione del mio impegno costante per la valorizzazione delle breast unit e del benessere psico-fisico delle donne malate di tumore. Sentirsi belle e femminili, in particolare quando se sottoposte a cure molto pesanti, è parte importante del processo di guarigione e cercherò di sostenere un’estetista oncologica in ogni breast unit”.

In mostra le foto di Leonardo Perugini

Dopo il taglio del nastro e le foto di rito, è seguita la visita e l’illustrazione della mostra a cura di Leonardo Perugini, il fotografo che ha realizzato le immagini.

La mostra, allestita nello Spazio Espositivo al piano terra di Palazzo Pirelli, si compone di 27 scatti fotografici di grande suggestione e impatto emotivo che raccontano la sfida di altrettante donne davanti alla malattia del cancro.

Il progetto e l’idea alla base di “Io non ho paura” sono stati sviluppati in seguito all’incontro tra l’estetista APEO Francesca Cecconi, il fotografo Leonardo Perugini e tante donne in terapia oncologica, fotografate davanti a uno specchio a due vie mentre compiono gesti quotidiani per il proprio benessere e la cura di sé, pur in un momento così critico della propria vita.

“Le donne che hanno posato per questo progetto –ha spiegato Perugini- sono uscite da questa esperienza rafforzate perché, come diceva lo stesso Veronesi che per primo ha appoggiato la figura dell’estetista oncologica, è più facile togliere il tumore dal corpo che dalla mente”.

“Gli scatti –sottolineano i promotori della mostra- sono testimonianza dell’accettazione di sé unita ad un forte senso di riscossa, come elementi importanti nel processo di cura e guarigione, poiché la salute non è certo solo l’assenza di malattia, ma corrisponde anche a uno stato di benessere fisico, psichico e sociale”.

Migliorare la qualità della vita

A.P.E.O. è un’Associazione Professionale di Estetica Oncologica che focalizza l’attività delle proprie estetiste proprio sulla qualità di vita delle pazienti oncologiche. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita dei pazienti formando estetiste in grado di effettuare trattamenti di bellezza e di benessere su donne che si trovano in terapia oncologica.

“Sapere cosa accade al proprio corpo, imparare a rimediare agli effetti secondari delle terapie -ha ricordato Carolina Ambra Redaelli- sono aspetti fondamentali della routine quotidiana per ritrovare il benessere della persona”.

Allestita nel foyer di Palazzo Pirelli, l’esposizione sarà aperta al pubblico, con ingresso libero, fino a giovedì 5 marzo con i seguenti orari: lunedì – giovedì: 9.30-12.30 e 13.30-17.30; venerdì: 9.30-13.