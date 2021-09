Dalle prove in quel di Fino Mornasco fino al palco dell’Ariston, suonando alla finale del 34esimo Sanremo Rock&Trend Festival. Questo il magnifico percorso in poco più di sei anni dei Dinamika, rock band comasca.

La band comasca dei Dinamika in finale a Sanremo Rock&Trend

A Sanremo, sull’Ariston, i Dinamika si esibiranno alla finale del Sanremo Rock&Trend Festival di venerdì 10 settembre dalle 14.30 in poi, ma questo non sarà l’unico prestigioso appuntamento perché mercoledì 8 settembre si esibiranno al Sanremo Live in the City dalle ore 20.30 e ancora venerdì 10 dopo le 21 si esibiranno al Mamely, storico locale di Sanremo, per presentare il brano a produttori e case discografiche. "Questo confronto è bello, ci è esploso un mondo davanti, un coinvolgimento musicale a 360 gradi e non vediamo l’ora di viverlo a Sanremo" hanno raccontato al Giornale di Cantù.

L’intervista integrale sul Giornale di Cantù da sabato 4 settembre 2021 in edicola

