La Basilica e il Battistero di Galliano: il gioiello romanico di Cantù raccontato da Pavesi VIDEO

La Basilica e il Battistero di Galliano: il gioiello romanico di Cantù raccontato dal professore Francesco Pavesi.

La Basilica e il Battistero di Galliano

“Il complesso monumentale di Galliano comprende la basilica di San Vincenzo e il battistero di San Giovanni Battista e rappresentano una delle più importanti testimonianze nella storia dell’arte italiana del periodo che precede l’arte romanica”.

Esordisce così il professore di storia dell’arte canturino Francesco Pavesi che racconta al grande pubblico in due video-documentari di 2 e 25 minuti il noto sito culturale datato anno 1007. Entrambi sono sottotitolati in inglese così che siano fruibili anche per i turisti stranieri che arrivano in Lombardia e sono interessati a visitare il luogo.

Regia: Mario Camagni

Riprese: Marco Bizzotto

Fotografia: Walter Gumiero

Montaggio: Emilio Mapelli

Traduzione: Chiara Macchi

Per maggiori informazioni sul sito archeologico www.comune.cantu.co.it