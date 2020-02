La Guardia di Finanza organizza un premio letterario per studenti

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio V – Ambito Territoriale di Como, a seguito del successo riscontrato nelle precedenti edizioni, propongono la dodicesima edizione del Premio letterario aperto a tutti gli studenti iscritti alle classi quarte degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado della provincia di Como nell’anno scolastico 2019/2020.

La Guardia di Finanza organizza un premio letterario per gli studenti

Il Premio intende promuovere la crescita della cultura della legalità, affidando ai candidati la stesura di un elaborato concernente un tema di interesse sociale-economico-giuridico, sul quale ciascuno studente, ispirandosi ai più alti valori costituzionali e indipendentemente dall’orientamento degli studi in corso, possa validamente esprimere concetti e considerazioni che ne mettano in risalto il patrimonio culturale, la sensibilità etica e gli ideali. Nell’ambito del Premio verranno individuati, da una commissione composta da Ufficiali del Corpo e da Docenti degli Istituti Scolastici, i primi tre migliori elaborati ai quali andranno attribuiti, rispettivamente, tre premi in denaro (1000 – 600 – 400 euro) grazie al sostegno finanziario della Fondazione Comasca di Como.

Per partecipare

L’iniziativa mira a rafforzare la vicinanza della Guardia di Finanza e dell’Ufficio Scolastico al territorio comasco ed in particolare ai giovani studenti stimolando il loro percorso di crescita intellettuale e culturale. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 13.03.2020.

Per informazioni, gli studenti interessati potranno rivolgersi:

– Guardia di Finanza Comando Provinciale Como – tel. 031.304466;

– Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V – Ambito Territoriale di Como – tel. 031.237111;

– Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado della Provincia di Como.