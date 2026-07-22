La musica è di tutti, per tutti: quattro appuntamenti a teatro

A Caglio la musica è di tutti, per tutti: quattro appuntamenti nel teatro cittadino sulla proposta della Pro Caglio.

Quattro appuntamenti

La musica unisce e trasporta in un mondo più bello. Pro Caglio ci crede e propone quattro incontri al teatro Segantini: musicisti professionisti e non, uniti per far conoscere o rivivere opere note e meno note, in un’atmosfera raccolta e rasserenante. Strumenti, voci e narrazioni si incontrano nel teatro cittadino.

Da giovedì a domenica: gli eventi

Ecco il programma delle esibizioni, tutte al teatro Segantini in via Parroco Redaelli 4, con ingresso a offerta libera:

Giovedì 23 luglio, alle 20,30

“I musici di Caglio”

Concerto aperto a tutti i musicisti e cantanti del paese, coordinato da Renzo Masciadri, direttore del Coro di Caglio

Venerdì 24 luglio, alle 21

“Polvere di stelle”

Recital della pianista Francesca Sormani

Sabato 25 luglio, alle 17

“C’era una volta Carl Fitsch, il pupillo di Chopin”

Recital di pianoforte e narrazione a cura della pianista Ramona Elena Munteanu

Domenica 26 luglio, alle 17

“Incanto verdiano tra amore e destino”

Recital lirico degli allievi del Conservatorio di Como, diretti da Doina Dinu, dedicato ai 125 anni dalla morte di Giuseppe Verdi.