Lake Como Creativity Week: quattro studenti del Melotti protagonisti del Simposio di scultura

Anche quattro studenti del liceo artistico Melotti di Cantù saranno protagonisti alla prima edizione della Lake Como Creativity Week che andrà in scena da lunedì 11 a domenica 17 marzo nel capoluogo comasco.

Quattro studenti del Melotti protagonisti del Simposio di scultura

La Lake Como Creativity Week, presentata come iniziativa strategica dal Comune di Como, nasce per valorizzare l’unicità del distretto creativo comasco e al contempo mira a promuovere la brand identity di Como Città Creativa Unesco come parte integrante dell’esperienza che si può fare sul Lago di Como. La parola chiave che ispira la settimana della creatività è "connessioni" che nel sistema Como sono molteplici.

Gli ambiti creativi del tessile-moda, del design e del tessile-arredamento costituiscono senza ombra di dubbio un fiore all’occhiello per il riconoscimento Unesco di cui Como è insignita, ma non devono essere trascurate le innumerevoli contaminazioni con diversi ambiti come l’architettura, la letteratura, la scultura, l’arte, la scienza e tutte vocazioni rappresentate anche dai «grandi comaschi» come Plinio Il Vecchio, Paolo Giovio, Alessandro Volta, i Magistri Cumacini o Giuseppe Terragni che ritrovano così un posto di rilievo nella narrazione che caratterizza Como Città Creativa.

Ed è in questo contesto, tra le 35 iniziative del calendario messo a punto in vista della prossima settimana a Como, che si inserisce il "Simposio di scultura" ideato dall’azienda comasca Pusterlamarmi. Per tutta la settimana, dall’11 al 17 marzo, sotto le volte del Broletto di Como, di fronte al salotto buono della città, ovvero piazza del Duomo, saranno presenti quattro scultori - Laura Capellini, Vito Valentino Cimarosti, Alcide Gallani e Daniele Nitti Sotres - affiancati da altrettanti allievi del liceo artistico "Fausto Melotti" di Cantù in alternanza scuola lavoro. Giorgia Coniglio, Gabriele De Bortoli, Francesca Riva e Veronica Zanioli affiancheranno i quattro artisti, due dei quali Nitti e Cimarosti anche loro docenti, nel realizzare live nel corso della settimana le loro opere di fronte a chiunque passi nei pressi del Broletto.

Dai blocchi di marmo m essi a disposizione dall’azienda di via Canturina prenderanno vita nel giro di una settimana le opere ideate da artisti e studenti. Per il simposio dal titolo "Pietra e Seta" verranno utilizzate dagli scultori le pietre e i marmi del territorio lariano: la pietra di Moltrasio, il marmo di Musso e il marmo nero di Varenna. Inoltre all’interno dell’infopoint cittadino, posizionato proprio di fianco al Broletto, sarà esposta una scultura in pietra di Moltrasio realizzata dal maestro Bruno Luzzani dal titolo "Foulard".