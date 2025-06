L'associazione Calnach compie dieci anni

Compleanno speciale per l'associazione Calnach di Inverigo, che ha spento dieci candeline. Il fine è sempre lo stesso: far rivivere le tradizioni e favorire la socialità.

Buon compleanno Calnach

Al servizio di Cremnago per i cremnaghesi. Quando dieci anni fa nasceva l’associazione Calnach, l’obiettivo era quello di far vivere il borgo, mantenere vive le tradizioni della frazione e la comunità, aiutare gli esercenti locali. Una missione certamente riuscita, a distanza di dieci anni, ma la parola d’ordine è "Vietato fermarsi". L’associazione Calnach ha festeggiato in settimana con un piccolo rinfresco lo speciale traguardo raggiunto, ma guarda già con entusiasmo a quelle che saranno le prossime iniziative in programma.

"Dieci anni sono tanti - sottolinea il presidente Luigi Perego - Siamo partiti ad essere una decina di fondatori ed oggi ci sono tanti soci iscritti, ma soprattutto c’è l’intera Cremnago che ci fornisce supporto".

Un tutt'uno con la comunità

Associazione indipendente, il suo fine è quello di creare e favorire la socialità, aiutando anche i cremnaghesi "acquisiti". E da parte loro il sostegno non manca:

"Lavoriamo molto con le scuole, ma coinvolgere gli adulti più giovani non è semplice, anche per motivi personali. Se si è giovani si ha meno tempo da mettere a disposizione: magari si hanno bambini, si lavora, si cerca di risparmiare per comprare casa - spiega Perego - Gli aiuti però non mancano e anche chi non è originario di Cremnago ha a cuore l’associazione".

Il supporto della popolazione è totale, anche perché a far parte dell’associazione ci sono persone che hanno davvero a cuore la frazione e che mostrano grande amore per la comunità e per il borgo. E ai cittadini e al commercio locale si uniscono anche le collaborazioni con l’Amministrazione, la parrocchia e le aziende. E Calnach, nel corso dell’anno, propone iniziative culturali, sociali e ambientali ricche di storia: dalla festa di primavera al villaggio di Natale.

In arrivo "Cantine nel borgo"

Il grande appuntamento in programma prossimamente però è l’evento "Cantine nel borgo", con 12 produttori vinicoli provenienti da tutt’Italia che offriranno degustazioni del proprio vino. Gli stand dei produttori saranno posizionati nel centro storico di Cremnago: una possibilità per viverlo al meglio e per procedere alle degustazioni, in un territorio dove la vite, fino all’unità d’Italia, era fortemente presente e coltivata. Non mancheranno poi artisti e musicisti che diffonderanno arte e musica per tutto il borgo. L’appuntamento è per sabato 21 giugno, dalle 18 alle 23. In settimana però, come detto, l’associazione si è radunata per un piccolo rinfresco e per spegnere le dieci candeline.