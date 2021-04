Legalità, un incontro per gli adolescenti

Ospite don Tonio Dell’Olio.

Mercoledì on line il tema della lotta alle mafie

Sarà ospite attraverso la piattaforma Zoom don Tonio Dell’Olio – presbitero, giornalista e presidente della Pro Civitate Christiana di Assisi – dove terrà un interessante incontro e renderà la sua personale testimonianza sul tema della nonviolenza. L’appuntamento è per mercoledì, 21 aprile, alle 20.30.

Il tema si lega al viaggio degli adolescenti

L’incontro don don Dell’Olio è indirizzato in particolare agli adolescenti. A loro infatti è rivolto l’invito a prendere parte al faccia a faccia, in vista del viaggio che terranno insieme al parroco di Eupilio e Longone, padre Giovanni Giovenzana. Il prossimo luglio il gruppo adolescenti si recherà in visita in Sicilia, dove potranno unire l’interesse culturale a un approfondimento legato proprio alla legalità e alla lotta alla mafia.

Accesso via Zoom

Non solo adolescenti. Visto l’interessante tema trattato, tutti sono invitati a prenderne parte. Per le coordinate di accesso alla piattaforma Zoom è possibile consultare i canali social della comunità pastorale Samz di Eupilio e Longone.