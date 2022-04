Il programma

Ecco tutto il programma degli eventi.

L'Anpi Cantù-Mariano, col patrocinio del Comune di Cantù e la collaborazione di tante realtà del territorio, ha organizzato una serie di eventi per celebrare il prossimo 25 aprile.

"Liberiamoci" eventi Anpi a Cantù per celebrare il 25 aprile

Si inizia giovedì 14 aprile alle 21 con la presentazione del progetto "Birra La Staffetta", all'Arci Mirabello. Venerdì 22 invece appuntamento al Salone dei convegni per discutere di "Crisi globali e libertà. La transizione climatica tra ambiente e società". Ad intervenire sarà Massimiliano Lepratti. Dal 23 al 30 aprile alla corte di San Rocco sarà possibile visitare la mostra "Il grido della terra e dell'uomo". Poi ancora, domenica 24 aprile, al Cortile via Brambilla 3 ci sarà il lancio del progetto per la nuova sede del circolo Arci Terra e Libertà.

Veniamo poi al cuore della festa, il 25 aprile. Si inizia la mattina con il corteo istituzionale in piazza degli Alpini, seguirà alle 14.30, in via General Cantore, il momento commemorativo dell'inizio della battaglia per la liberazione di Cantù, alle 15.30 invece in via Longoni, via Ricci e via Matteotti la deposizione dei fiori in memoria dei caduti per mano del fascismo. Dalle 14.30 alle 18.30, in piazza Garibaldi, sarà presente un banchetto con materiale sulla storia della resistenza canturina. Alle 18.30, all'Arci di Mirabello, spazio alla musica e all'aperitivo, per poi chiudere alle 20 con una bella pizzata.

"Non dimentichiamo l'importanza dell'antifascismo"

"Questi eventi sono un modo per tenere sempre in mente l'importanza dell'antifascismo e l'adesione alla nostra Costituzione. Essere nati in un periodo di pace assoluta, ha impigrito molti giovani e si è persa di vista l'importanza del 25 aprile. Non conoscere la storia porta a commettere altri errori. Tutti dovremmo avere un moto di disgusto verso la guerra", ha spiegato Antonio Conte, segretario dell'Anpi Cantù-Mariano durante la conferenza stampa di presentazione, andata in scena nella mattinata di oggi, martedì 12 aprile 2022.

(Nella foto, da sinistra Antonio Conte, Giuseppe Passerini del direttivo Anpi, Mario Marzorati Coordinatore Fnpc Cantù e Angelo Orsenigo del Pd)