Libri, tè e conversazioni: alla Biblioteca Bernasconi arriva Book & Tea

Portare la propria tazza preferita, scegliere tra un tè e una tisana e sedersi insieme a parlare di un libro.

Nasce alla Biblioteca comunale “Ugo Bernasconi” di Cantù “Book & Tea”, il nuovo Club del Libro rivolto agli adulti, che prenderà il via lunedì 12 ottobre alle ore 20.45 e accompagnerà i lettori, con un appuntamento al mese, fino a giugno 2027.

Un club aperto a tutti

Il gruppo è aperto a tutti ed è pensato per restituire alla lettura anche la sua dimensione di incontro e condivisione.

Perché leggere è un’esperienza individuale, ma confrontarsi su una storia, ascoltare interpretazioni diverse dalla propria o scoprire ciò che le stesse pagine hanno suscitato in un altro lettore può diventare un modo per prolungare e arricchire l’esperienza del libro.

Come funzioneranno gli incontri

A ogni appuntamento la Biblioteca proporrà un titolo, mettendone a disposizione le copie per i partecipanti.

Il libro potrà essere letto individualmente prima dell’incontro, guidato da una bibliotecaria esperta per favorire il confronto in un clima informale e rispettoso delle opinioni e dei gusti di ciascuno.

Non è obbligatorio aver letto il libro

Aver letto il libro non sarà un requisito per partecipare.

Sarà possibile intervenire, ascoltare gli altri oppure semplicemente lasciarsi incuriosire e decidere, magari proprio al termine della serata, di portare quel titolo a casa.

Il rito del tè

A rendere ancora più informale l’appuntamento sarà proprio il “Tea” del titolo.

Durante ogni serata la Biblioteca offrirà tè e tisane e ciascun partecipante potrà portare da casa la propria tazza preferita.

Un piccolo rito intorno al quale costruire uno spazio accogliente, nel quale sentirsi liberi di parlare di libri e incontrare altri lettori.

Il commento dell’assessore

“In una quotidianità scandita da impegni e ritmi sempre più veloci, trovare il tempo per leggere non è sempre semplice, anche per chi ama profondamente i libri. Con Book & Tea vogliamo creare un’occasione per ritagliare quel tempo, ma soprattutto per trasformare un’esperienza individuale come la lettura in un momento di incontro e confronto. Proprio per questo abbiamo scelto un format volutamente informale e accessibile: non è necessario aver terminato il libro, si può partecipare anche semplicemente per ascoltare, lasciarsi incuriosire e magari scoprire una nuova lettura. È anche così che immaginiamo la nostra Biblioteca: non soltanto come un luogo in cui trovare libri, ma come uno spazio vivo, accogliente, capace di creare relazioni intorno alla cultura”, commenta l’assessore alla Cultura Isabella Girgi.

La Biblioteca come luogo di relazione

L’iniziativa si inserisce nel percorso attraverso cui la Biblioteca promuove non soltanto la passione per la lettura e la conoscenza delle proprie collezioni e dei propri servizi, ma anche la propria funzione di luogo di relazione aperto alla comunità.

La partecipazione a Book & Tea è libera e gratuita. È possibile prendere parte all’intero percorso oppure scegliere di volta in volta i singoli appuntamenti.

Informazioni sul primo appuntamento

I titoli proposti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali della Biblioteca.

Il primo incontro è in programma lunedì 12 ottobre alle ore 20.45 presso la Biblioteca comunale “Ugo Bernasconi”, in piazza Marconi 1.

Per informazioni: biblioteca@comune.cantu.co.it