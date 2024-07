L'omaggio a Plinio il Vecchio nel bimillenario della nascita

Domenica 14 luglio alle 18,30 nel Parco di Villa Plinia di Tavernerio sarà inaugurata l’opera "Plinio in Plinia" dell'artista Enrico Cazzaniga.

La commemorazione per Plinio il Vecchio

L’artista, in occasione del bimillenario dalla nascita di Plinio il Vecchio, ha dato vita, con la collaborazione attiva e creativa dei minori adolescenti fragili ospiti della onlus Fondazione Rosa dei Venti, a un’installazione d’arte ambientale site specific: un grande ritratto di Plinio realizzato utilizzando elementi naturali trovati sul posto, come ramoscelli, foglie, radici, cortecce, sassolini, e lo ha inserito con naturalezza nel bosco di castagni secolari in piena armonia con l’ambiente circostante.

Per la realizzazione dell’opera l’artista ha scelto una tecnica molto antica della quale abbiamo notizie proprio da Plinio il vecchio che nei suoi scritti parla di “vernice nera” o “Segreto di Apelle” o ancora di “Bitume di Giudea”, ottenuto mediante la decomposizione di materie vegetali, una sostanza di colore scurissimo dalla consistenza grumosa.

Tutto intorno il visitatore potrà ammirare delle silhouette che colgono il pensatore nell’atto di leggere, pensare, scrivere, camminare...come la leggenda narra usasse fare proprio in questi luoghi. Le opere entreranno in dialogo con quelle già presenti nel parco di Villa Plinia quali: Specchio d’Acqua, La Sedia Gigante e le Ombre Pliniane.

La sinergia

L’installazione Plinio in Plinia è stata realizzata grazie al generoso contributo della Farmacia Ventura di Lentate sul Seveso e l’iniziativa è patrocinata dal Comitato per i duemila anni dalla nascita di Plinio il Vecchio.

L’inaugurazione dell’opera avverrà in occasione dell’ormai tradizionale apericena estivo: grazie alla solida e duratura collaborazione con lo Chef Marco Rossi del ristorante Al Rustico di Lambrugo, i ragazzi ospiti della Fondazione, accoglieranno gli ospiti con gustosi finger food all’ombra dei bellissimi castagni secolari. Un momento di condivisione e convivialità, per stare insieme e sostenere, con un gesto semplice e comune come quello dell’aperitivo, una realtà del territorio che si occupa di accompagnare, sostenere e curare ragazzi adolescenti e giovani adulti con fragilità psichica. In particolare il ricavato della serata andrà a sostegno dei laboratori terapeutici creativi per i minori adolescenti ospiti della Fondazione e, grazie a Fondazione Mediolanum, anche in questa occasione, gli importi varranno doppio: è prevista una donazione da 35 euro (per i bambini fino a 12 anni di 10)

Informazioni e prenotazioni entro l'11 luglio scrivendo a scrivendo a comuicazione@rosadeiventi.org o al numero Whatsapp 333.25113693

Chi è Enrico Cazzaniga?

E' un artista poliedrico. Sin da giovane si discosta dai percorsi di formazione più convenzionali per approcciarsi all’arte sperimentando e indagando temi e materiali innovativi che lo portano presto a vincere numerosi premi e a ottenere diversi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Nel 2017 Cazzaniga si avvicina al mondo delle fragilità psichiche adolescenziali entrando in contatto con Fondazione Rosa dei Venti. La sua arte figurativa e performativa diventa per i ragazzi ospiti delle comunità terapeutiche un modo per comunicare il proprio disagio, per modularlo, per controllarlo, per condividerlo.