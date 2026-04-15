Un premio al Fer Forgé di Schignano. Nel pomeriggio di ieri, martedì 14 aprile, il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha consegnato un riconoscimento al Cavalier Giovanni Peduzzi, maestro fabbro e artista del ferro comasco: il “Cavaliere di Ferro” come viene chiamato in Valle d’Intelvi.

Il “Cavaliere di Ferro” Giovanni Peduzzi premiato dal Consiglio regionale

“Il Consiglio regionale della Lombardia – ha sottolineato il Presidente Romani – riconosce e sostiene con orgoglio figure come il Cavaliere Giovanni Peduzzi, che con la sua arte e il suo talento ha saputo rappresentare l’eccellenza dell’artigianato lombardo e l’identità di un territorio. La sua lunga attività è un ponte tra tradizione e innovazione, capace di preservare antichi saperi e, nello stesso tempo, reinterpretarli con sensibilità contemporanea. Attraverso le sue opere in ferro battuto, Peduzzi ha contribuito in modo significativo a promuovere il nostro patrimonio culturale e identitario, portando il nome della Lombardia in contesti di rilievo artistico e culturale. Questo riconoscimento vuole essere un segno concreto di gratitudine istituzionale verso un maestro che ha dedicato la propria vita al lavoro, all’arte e alla comunità”.

Nel corso di sessant’anni di attività professionale nella sua bottega di Schignano, il Cavalier Giovanni Peduzzi, classe 1951, già insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica, ha realizzato opere d’arte in ferro battuto di straordinaria qualità e rilevanza culturale, destinate a Comuni, Chiese, enti pubblici e privati, contribuendo alla promozione del patrimonio culturale e identitario del comasco.

Il commento della promotrice

“Il Cavaliere Giovanni Peduzzi rappresenta un esempio raro e prezioso di come l’artigianato tradizionale possa trasformarsi in autentica espressione artistica, reinterpretando tecniche antiche con sensibilità contemporanea e mantenendo, in questo modo, vivo un patrimonio artigianale che rischierebbe altrimenti di andare perduto” ha affermato la Consigliera regionale Anna Dotti (Fratelli d’Italia), promotrice dell’iniziativa.

Il Cavaliere Giovanni Peduzzi, che si definisce semplicemente un fabbro, ha spiegato come:

“la fucina non ha nulla di complicato, di misterioso, di impenetrabile. È composta di ferro, fuoco e aria. Una forza particolare che gonfia il mantice e suscita le fiamme nella fornace e poi c’è il lavoro delle braccia, delle mani e la genialità della mente”.

Il Presidente Romani e la Consigliera Dotti hanno consegnato al Cavaliere Giovanni Peduzzi la medaglia di bronzo ufficiale del Consiglio regionale della Provincia di Como. Presenti alla premiazione i Consiglieri regionali Sergio Gaddi (Forza Italia), Angelo Orsenigo (PD) e Gigliola Spelzini (Lega) e il Sindaco di Schignano Ferruccio Rigola.