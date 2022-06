Mozzate, l’Istituto comprensivo è stato protagonista dell’incontro europeo in onore di San Rocco, tenutosi nel weekend a Piana Battolla, nel Comune di Follo (La Spezia). L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione europea «Amici di San Rocco», fondata da Fratel Costantino De Bellis.

Mozzate, gli artisti delle medie arrivano in Liguria

Le giornate di grande spiritualità e cultura hanno richiamato centinaia di pellegrini provenienti da tutta Italia, tra cui anche tanti gartisti che hanno rappresentato storie di fede ispirandosi a San Rocco. E tra le varie opere d’arte realizzate c’è stata anche quella della pittrice Novella Bellapianta, docente della scuola media di Mozzate, che ha rappresentato San Rocco che, attraverso il suo cammino, sana i malati di Covid. «L’opera dalla tematica religiosa e con impronta classica rappresenta un paesaggio naturale circondata da case, simboleggiante la nostra Lombardia, purtroppo afflitta, più di altre zone del mondo, dalla pandemia di Covid. La presenza del cane con il pane in bocca è invece metafora della speranza e della solidarietà dell'umanità nella purezza che viene da Cristo», spiega l’artista, elencando poi con orgoglio i suoi alunni che hanno presentato opere per la sezione junior: «A rappresentare la 3^B sono Gabriele Canali, Elisa Consoli, Sofia Mazzucchelli e Ikram Taghia. Per la 3^D hanno partecipato Hillari Bakiu, Martina Bienati, Ines Zaghloul e Arianna Porta. E infine in 3^F hanno aderito Ginevra Arrotta, Cecilia Balbo, Jacopo Di Cristoforo, Ryo Malimpensa e Martina Manganini».