Tutto pronto per la rassegna “Musica in Villa”: la 16esima edizione prende il via a settembre e coinvolge tre Comuni: Alzate Brianza, Orsenigo e, da quest’anno, anche Albavilla.
Si parte domenica 6 settembre
Tornerà a settembre la rassegna “Musica in Villa”. Concerti di giovani artisti in contesti unici e spettacolari. Promossa dai Comuni di Alzate Brianza, Orsenigo e, da quest’anno, Albavilla, insieme a Accademia Pianistica Giovani Talenti, Bcc Brianza e Laghi e Amadeus Arte, la rassegna sarà composta da quattro appuntamenti, uno per ogni domenica di settembre. Si parte domenica 6 settembre a Villa Minoli Marelli a Orsenigo alle 17. Si esibirà l’Accademia Pianistica Giovani Talenti in “Lettere da casa Schumann”. Al pianoforte: Rebecca Abinti, Elena Molteni e Livia Parravicini. Voce recitante quella di Giada Asnaghi.
Gli altri appuntamenti
Domenica 13 settembre alle 17 Villa Baragiola ad Alzate Brianza ospita “Accordeon”, con la fisarmonica di Gianluca Campi. Sette giorni dopo, domenica 20 settembre, l’appuntamento sarà alla stessa ora ma in Villa Giovio, in località Verzago con “Dall’opera alla canzone”. Sul palco il tenore Francesco Doto e la soprano Sara Intagliata, insieme a Sabina Concari, al pianoforte. In caso di maltempo l’evento si terrà all’auditorium Don Galbusera in piazza San Pietro, sempre ad Alzate. “L’arte del dialogo sonoro: tra passato e presente” è invece l’ultimo appuntamento della rassegna, in programma domenica 27 alle 17 a Villa Giamminola ad Albavilla: al flauto Tommaso Orsi e alle percussioni Paolo Marcello Battiante.
Parla l’assessore
Così l’assessore alla Cultura di Alzate Brianza, Mariolina Sala:
“La sedicesima edizione di “Musica in Villa” rappresenta un traguardo importante e, allo stesso tempo, la conferma di una scelta precisa della nostra Amministrazione: continuare a investire nella cultura come strumento di crescita, di condivisione e di valorizzazione del nostro territorio – dichiara – Siamo particolarmente orgogliosi di sostenere un progetto musicale così ambizioso, che negli anni è diventato un appuntamento atteso e apprezzato, capace di coniugare la qualità artistica con la straordinaria bellezza delle nostre ville storiche. Crediamo che la cultura debba essere accessibile a tutti e che iniziative come questa contribuiscano a rafforzare il senso di comunità, offrendo occasioni di incontro e valorizzando il patrimonio storico e architettonico dei nostri paesi. Quest’anno, inoltre, siamo felici di dare il benvenuto al Comune di Albavilla, che entra a far parte della rassegna insieme ad Alzate Brianza e Orsenigo. È un ingresso che arricchisce ulteriormente il progetto e testimonia quanto la collaborazione tra Comuni possa dare vita a proposte culturali di grande valore. Grazie ai proprietari delle ville storiche che, con grande disponibilità e sensibilità, aprono le porte delle loro dimore permettendo al pubblico di vivere un’esperienza unica, in cui musica, arte e storia si incontrano. E grazie: alla direttrice artistica Claudia Boz, la cui competenza e passione garantiscono ogni anno un programma di altissimo livello; a Fabio Chiavenna e Domenico Caminiti, che hanno condiviso con me il lavoro organizzativo; a Carolina Vismara per il prezioso supporto nella realizzazione della rassegna e alla Bcc Brianza e Laghi di Alzate Brianza che sostiene concretamente questa manifestazione. L’auspicio è che anche questa sedicesima edizione sappia emozionare, coinvolgere e confermare come la cultura sia uno degli investimenti più importanti per il futuro delle nostre comunità”.