Tutto pronto per la rassegna “Musica in Villa”: la 16esima edizione prende il via a settembre e coinvolge tre Comuni: Alzate Brianza, Orsenigo e, da quest’anno, anche Albavilla.

Si parte domenica 6 settembre

Tornerà a settembre la rassegna “Musica in Villa”. Concerti di giovani artisti in contesti unici e spettacolari. Promossa dai Comuni di Alzate Brianza, Orsenigo e, da quest’anno, Albavilla, insieme a Accademia Pianistica Giovani Talenti, Bcc Brianza e Laghi e Amadeus Arte, la rassegna sarà composta da quattro appuntamenti, uno per ogni domenica di settembre. Si parte domenica 6 settembre a Villa Minoli Marelli a Orsenigo alle 17. Si esibirà l’Accademia Pianistica Giovani Talenti in “Lettere da casa Schumann”. Al pianoforte: Rebecca Abinti, Elena Molteni e Livia Parravicini. Voce recitante quella di Giada Asnaghi.

Gli altri appuntamenti

Domenica 13 settembre alle 17 Villa Baragiola ad Alzate Brianza ospita “Accordeon”, con la fisarmonica di Gianluca Campi. Sette giorni dopo, domenica 20 settembre, l’appuntamento sarà alla stessa ora ma in Villa Giovio, in località Verzago con “Dall’opera alla canzone”. Sul palco il tenore Francesco Doto e la soprano Sara Intagliata, insieme a Sabina Concari, al pianoforte. In caso di maltempo l’evento si terrà all’auditorium Don Galbusera in piazza San Pietro, sempre ad Alzate. “L’arte del dialogo sonoro: tra passato e presente” è invece l’ultimo appuntamento della rassegna, in programma domenica 27 alle 17 a Villa Giamminola ad Albavilla: al flauto Tommaso Orsi e alle percussioni Paolo Marcello Battiante.

Parla l’assessore

Così l’assessore alla Cultura di Alzate Brianza, Mariolina Sala: