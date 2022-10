Musica, primo Master di percussioni a Ponte Lambro

A tenere l'iniziativa sono stati il maestro Alessandro Pontiggia e il direttore Andrea Lanzi.

Dieci i ragazzi presenti

Si è tenuto nella giornata di domenica 16 ottobre il 1° Master di percussioni organizzato dal corpo musicale pontelambrese "Cavalier Masciadri" e tenuto dal maestro Alessandro Pontiggia e dal direttore Andrea Lanzi. Al momento formativo hanno partecipato dieci ragazzi, che frequentano le bande della zona, al fine di migliorare la propria tecnica individuale e collettiva. Il Master è stato organizzato con l'obiettivo di formare interpreti tecnicamente e culturalmente in grado di affrontare un repertorio vario, fornendo adeguate conoscenze di metodi e contenuti artistico-culturali e approfondendo la riflessione sui linguaggi musicali. La giornata ha permesso di valorizzare contemporaneamente elementi che coinvolgono tanto la tecnica strumentale, quanto la sfera psichica, emozionale, creativa e comportamentale. I ragazzi durante il Master hanno potuto conoscere e utilizzare i diversi strumenti delle percussioni, ovvero tamburi, batteria, timpani e tastiere.

Team di alto livello

Per il presidente Andrea Cattaneo il corpo musicale pontelambrese è in grado di offrire un team di insegnanti di alto livello, in grado di valorizzare i diversi orientamenti musicali e le differenti esigenze degli allievi: "Il Master percussioni è un ulteriore elemento di positività, che si aggiunge all'attività musicale formativa realizzata nel corso dell'anno - spiega - Il "Cavalier Masciadri" collabora inoltre con Ambima Como, permettendo così ai ragazzi iscritti di frequentare corsi di perfezionamento, conoscere ragazzi di tutta la provincia, che condividono le stesse passioni e acquisire nuove esperienze".

Un piccolo concerto per i parenti

Al termine i genitori presenti hanno potuto assistere a quanto appreso dai ragazzi. I giovani hanno infatti presentato due pezzi musicali, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione del corpo musicale. Per contatti e informazioni per poter partecipare a iniziative o entrare a far parte del corpo musicale è possibile contattare Licia al 339-7829972.