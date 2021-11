a novembre e dicembre

Note d'Autunno, rassegna di spettacoli musicali all'ex Tribunale di Erba: ha preso il via sabato 3o ottobre e proseguirà per tutto novembre e dicembre.

Il Comune di Erba organizza per la stagione autunnale 2021 la rassegna di spettacoli intitolata “Note d’Autunno” che si terrà presso la sala polivalente dell’ex Tribunale di via Alserio.

Il primo spettacolo in cartellone si è tenuto sabato 30 ottobre: in scena il recital pianistico di Giorgio Colleoni dell’Accademia Europea di Musica: il giovanissimo talento, che dall’età di 5 anni studia pianoforte con il M° Vsevolod Dvorkin dell’Accademia erbese, si è cimentato in brani di Schumann, Liszt e Ravel.

Il programma proseguirà per tutto novembre e dicembre con appuntamenti musicali che spaziano tra i vari generi, per tutti i gusti.

Note d'Autunno, ecco tutti gli spettacoli

Il repertorio di musica classica sarà a cura dell’Accademia Europea di Musica, con artisti quali il Quartetto Indaco, la pianista Irina Bogdanova, e la violoncellista Asja Mosconi in duo con il pianista Luca Gliozzi sulle note di Bach e Beethoven.

Ampio spazio avrà anche la musica leggera, con musica rock’n’roll dal vivo di No-XS Trio e musica pop, swing, funky e soul fino a un revival con brani e storia dei Beatles a cura di D.C.Events.

In omaggio all’artista Franco Battiato recentemente scomparso andrà in scena un concerto-spettacolo dal titolo “Cerco un centro di gravità permanente” con il cantante e compositore Marco Belcastro e l’attore Christian Poggioni. Un viaggio nella poetica dell’artista.

In cartellone non mancherà la prosa, grazie al Giardino delle Ore che metterà in scena “La Donna Vendicativa” di Carlo Goldoni, una delle commedie più brillanti sulla società ipocrita ed egoista.

La stagione si concluderà con un classico tra i più conosciuti e apprezzati legato alle festività: ”Il Canto di Natale” di Charles Dickens, con regia e interpretazione di Christian Poggioni e musiche di Irina Solinas. I fantasmi del Natale del passato, del presente e del futuro porteranno il vecchio misantropo Scrooge ad aprire il suo cuore alla generosità e all’amore.

Note d'Autunno, ecco il calendario

Il primo appuntamento è in programma per il 5 novembre: in scena Moriaformamici, trio pop acustico. Spettacolo a cura di D.C. Events.

A seguire, venerdì 12 novembre, salirà sul palco il NO-XS Trio, in un live acustico. Sabato 13 novembre c'è il Quartetto Indaco: musiche di Boccherini, Mozart, Schubert. Bloch, Carovani, Webern, a cura dell'Accademia Europea di Musica.

Venerdì 19 novembre, in cartellone, c'è Beatlesson, "lezione Beatlesiana" (a cura di D.C. Events). Venerdì 26 novembre, omaggio a Franco Battiato portato sul palco da Marco Belcastro e Cristian Poggioni. A chiudere il calendario di novembre ci sarà Irina Bogdanova: recital pianistico sulle note di Liszt e Rachmaninov a cura dell'Accademia Europea di Musica.

Gli appuntamenti di dicembre: venerdì 3 "Gli Imbroglioni", swing da trattoria a cura di D.C. Events. Sabato 4 dicembre in scena ci saranno la violoncellista Asja Mosconi in duo con il pianista Luca Gliozzi sulle note di Bach e Beethoven a cura dell'Accademia Europea di Musica.

Venerdì 10 dicembre "La La Band", concerto funky e soul ideato da D.C. Events. Sabato 11 sul palco saliranno Margherita Colombo e Stefan Coles, che si esibiranno in pianoforte e violino sulle note di Beethoven, Debussy e Pejacevic ( a cura dell'Accademia Europea di Musica).

Sabato 18 e domenica 19 dicembre sarà il turno di "La Donna Vendicativa" di Carlo Goldoni, portato in scena dal Giardino delle Ore.

Infine, mercoledì 22 dicembre ci sarà ”Il Canto di Natale” di Charles Dickens, con regia e interpretazione di Christian Poggioni e musiche di Irina Solinas.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21. Gli spettacoli per la rassegna “Note d’Autunno” sono a ingresso gratuito; la prenotazione è obbligatoria e da effettuarsi tramite uno dei seguenti canali: dalla sezione Eventi della Pagina Facebook Città di Erba, tramite sito/app Eventbrite, inquadrando il QR code presente sulle locandine, contattando il numero 031/615527 dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 o via e-mail all’indirizzo g.zara@comune.erba.co.it.

L’accesso sarà consentito solo ai cittadini muniti di green pass.