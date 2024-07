A Solbiate con Cagno un programma di notti di cinema itinerante "Tra la luna e le stelle".

L'estate, il cinema, l'aggregazione

La proposta arriva dalla biblioteca comunale e dall'associazione La Pro Concagno, che invitano bimbi e famiglie a una notte di cinema all'aperto "Tra la luna e le stelle". L'appuntamento è per domenica 21 luglio, alle 21, al centro civico in via Cadorna 27, con un titolo scelto appositamente per divertire.

"Super Mario Bros"

Il film scelto per l'occasione, infatti, è il popolare "Super Mario Bros". L'ingresso è gratuito e non serve prenotazione. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.