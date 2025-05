Nuova sala giochi in biblioteca per serate dedicate al gioco da tavolo

Ad Inverigo ecco "Inverigo in Gioco", un ciclo di sette serate ludiche dedicate ai giochi da tavolo nella nuova sala giochi della biblioteca civica.

Ecco "Inverigo in Gioco"

L'assessorato alla Cultura, Bilioteca e Tempo Libero di Inverigo apre le porte al divertimento con "Inverigo in Gioco", un ciclo di sette serate ludiche consecutive dedicate ai giochi da tavolo. Il via l'8 maggio fino al 19 giugno, tutti i giovedì. Un’occasione per scoprire, socializzare, imparare e divertirsi con giochi adatti a tutte le età, grazie alla collaborazione di associazioni ed esperti del settore. Il tutto nella nuova sala giochi da tavolo della biblioteca Angelo Casati: uno spazio pensato per il divertimento, l’incontro e la condivisione, con quasi 200 giochi da tavolo disponibili e liberamente utilizzabili negli orari di apertura della biblioteca. L’inaugurazione ufficiale è avvenuta proprio durante la prima serata della rassegna.

Gli appuntamenti

Primo appuntamento "Spazio Flò: Giochi per non esperti (17+)", una serata dedicata a chi vuole avvicinarsi al mondo dei giochi da tavolo in modo semplice e coinvolgente. A cura dell’associazione Tintillà. Una serie di serate gratuite guidate da esperti, associazioni e negozi del territorio. Tutto per divertirsi, sfidarsi e provare tanti giochi diversi.

Questo il calendario dei vari appuntamenti. Giovedì 15 "Party & Family Games (14+)": divertimento assicurato con i giochi più interattivi e inclusivi, perfetti per gruppi numerosi. A cura di Selene Città Negozio. 22 maggio Torneo di Risiko (17+): un’opportunità per conquistare il mondo nella serata dedicata al grande classico dei giochi strategici. Il 29 maggio "Giochi strategici e di gestione (17+)": per chi ama pianificare, riflettere e prendere decisioni a lungo termine. Una serata all’insegna della strategia e della sfida, con giochi gestionali e profondi, selezionati e introdotti dalla Gilda dei Giocatori di Erba. Il 5 giugno "Torneo di Trivial Pursuit": occasione per mettere alla prova la propria cultura generale in una sfida all’ultima risposta, a cura di Luigi Torriani. Il 12 giugno "Spazio Flò per ragazzi (11–14 anni)", una serata speciale per i più giovani, con giochi intelligenti e stimolanti a cura di Tintillà. Si chiude il 19 giugno con "Party & Family Games (14+)", un nuovo appuntamento con il gioco leggero e spensierato in compagnia, sempre con la selezione curata da Selene.

Parla l'assessore Magni

Una serie di appuntamenti imperdibili per tutte le età Così l'assessore alla Cultura Barbara Magni: