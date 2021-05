Olgiate Comics Contest 2021: tutti i premiati

Nella mattinata di oggi, sabato 29 maggio 2021, si è tenuta nel parco comunale di Villa Camilla a Olgiate Comasco la premiazione del tradizionale concorso a fumetti “Olgiate Comics Contest”, un appuntamento imperdibile ormai da diversi anni per gli appassionati del genere.

Olgiate Comics Contest 2021: i premiati

Diversi i premiati. Quest’anno vince il premio della Giuria di Olgiate Comics contest 2021, dal titolo “Liberi tutti. Per un nuovo rinascimento”, Benedetta Maria Lo Vetere, 14 anni di Santa Caterina (CL). “I 2000 km che ci separano non ci hanno impedito di far partecipare i ragazzi della provincia di Caltanissetta a questo evento cult olgiatese” spiega Davide Palermo, consigliere comunale di maggioranza, sottolineando la valenza del contest riservato a ragazze e ragazzi”.

Vincitori del premio del pubblico sono stati invece Filippo Paolo Arculeo, 18 anni di Casnate con Bernate, e Verbena Caterina Marro, 18 anni di Como. Per l’occasione sono state consegnate anche le t-shirt con la locandina realizzata dal comasco Alessandro Piccinelli, disegnatore di Tex.