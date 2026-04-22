OlgiateCult a tu per tu col dottor Fabio Bianchi

I libri (scritti), la musica (suonata e cantata): alla scoperta delle passioni del direttore della Casa anziani.

Il festival della cultura, giunto alla settima edizione a Olgiate Comasco, propone un doppio appuntamento.

L’incontro con Fabio Bianchi

Oggi, mercoledì 22 aprile, Olgiate Cult invita alle 18.30: aperitivo letterario col dottor Fabio Bianchi, direttore sanitario della Casa anziani, autore di libri e cantautore. Sarà l’occasione per spaziare tra le passioni del medico, in particolare con attenzione al suo libro “Lem” che ha una storia particolare.

Serata insieme al Cai

Nella serata odierna, invece, “In Sardegna col Cai”: proiezione di immagini suggestive e partecipazione del Circolo Sardegna di Como. Prevista una degustazione di dolci tipici sardi.

La rassegna

Il ricco calendario di eventi ha radunato pubblico, martedì sera al Medioevo, per il concerto gospel dei Free Angels’ Voices. Programmati appuntamenti fino a domenica.