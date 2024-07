"Olgiatestate" invita al concerto tributo a Lucio Dalla

"Olgiatestate", rassegna di eventi organizzata dal Comune di Olgiate Comasco, invita al concerto tributo a Lucio Dalla.

Stasera concerto in piazza Italia: omaggio a Lucio Dalla

L'appuntamento è in programma per la serata odierna, giovedì 4 luglio, con inizio alle 21 in piazza Italia, dove è stato montato il palco per gli eventi estivi. Protagonista annunciata la tribute band Volpi Senza Tana, che proporrà al pubblico un omaggio a Lucio Dalla.

Ingresso libero

Come tutti gli appuntamenti nel cartellone di "Olgiatestate", il concerto in piazza Italia è proposto a ingresso libero. Una serata per cantare e ballare sulle note e le parole dell'indimenticabile cantautore bolognese.

I prossimi eventi

Sabato 6 luglio, alle 10.30, iniziativa nell'ambito di "Nati per leggere": appuntamento nel parco comunale di Villa Camilla per i bimbi da 1 a 5 anni di età. Giovedì 11 luglio, invece, altra serata musicale: alle 21, nel parco di Villa Camilla, il concerto del duo di fisarmoniche composto da Silvano Bollini e Valerio Scacchi. E sabato 13 luglio il clou con la "Notte Arancione" organizzata da "Vespa Club Olgiate Comasco" e Comune: intrattenimenti e sapori, musica, cultura e schiuma party.