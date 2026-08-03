Oltre cento partecipanti per la magica notte di Asso Oscura

Una partecipazione straordinaria che ha superato ogni più rosea aspettativa. Sabato 1° agosto la manifestazione Asso Oscura, organizzata dall’associazione Asso Incontra, ha conquistato il pubblico, registrando un’affluenza record con oltre cento partecipanti che hanno affollato le vie e i luoghi più storici del paese. Un successo di pubblico che ha trasformato la serata in un vero e proprio viaggio suggestivo alla scoperta di un borgo sotto una luce completamente nuova.

Il percorso della serata

Il percorso, ben cadenzato e condotto con grande competenza, ha visto i visitatori divisi in tre gruppi. Un sentito ringraziamento da parte di Asso Incontra va a tutti i figuranti e alle impeccabili guide che hanno accompagnato i visitatori lungo l’itinerario, insieme agli accompagnatori audio che hanno immerso la folla nella storia e nei misteri del luogo, ricreando un’atmosfera d’altri tempi.

Un lavoro di squadra per valorizzare il territorio

A fare da splendida cornice all’evento sono stati alcuni cortili e giardini, aperti eccezionalmente grazie alla disponibilità dei proprietari. Il culmine delle emozioni si è raggiunto con lo straordinario e suggestivo spettacolo con il fuoco curato da Valentina Blisset, che ha lasciato a bocca aperta adulti e bambini tra fiamme, giochi di luce e grande abilità.

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Il ringraziamento a volontari e istituzioni

L’ottima riuscita dell’iniziativa è stata resa possibile grazie a una macchina organizzativa affiatata e instancabile. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari, che si sono occupati con dedizione sia degli allestimenti curati nei minimi dettagli, sia del rinfresco. Fondamentale, inoltre, il presidio della Protezione Civile, che ha garantito lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza, e il costante sostegno dell’Amministrazione Comunale.

Una serata indimenticabile per la comunità

Vedere la comunità e i visitatori rispondere con così tanto calore ed entusiasmo a questa iniziativa è stato motivo di immensa soddisfazione per gli organizzatori. Asso Oscura ha dimostrato ancora una volta quanto il nostro borgo abbia da offrire e quanta voglia ci sia di vivere il territorio insieme. Un grazie di cuore da Asso Incontra a ciascuno dei partecipanti che ha reso questa serata davvero indimenticabile.