Omaggio all'arte di Caracca, tributo a Jannacci e presentazione del romanzo di Casolini

Arte, musica, letteratura e solidarietà: un week-end da scoprire al Medioevo di Olgiate Comasco.

Il circolo culturale Dialogo sforna eventi

Merito del circolo culturale Dialogo che, col patrocinio del Comune - assessorato alla Cultura, sforna una triplice proposta meritevole di attenzione, sempre a ingresso libero. Da venerdì 10 a domenica 12 novembre mostra di pittura dedicata a Mario Caracca, compianto e infaticabile artista olgiatese. L’iter artistico di Caracca ha avuto inizio nel 1950. Col tempo - come scriveva, nel marzo 1978, sulla rivista Dialogo il critico d’arte Luigi Cavadini - "le sue capacità si sono affinate, la ricerca lo ha condotto alle maniere, ai colori e alle composizioni più adatte a rappresentare i suoi tipici paesaggi, i fiori, le nature morte e anche figure". Caracca non è stato solo pittore, ma anche intagliatore e in un certo senso scultore: da ricordare l’intervento sui soffitti nel restauro di Villa Camilla e anche a Villa Peduzzi. "Ringraziamo parenti e vari olgiatesi che hanno dato le opere per organizzare questo dovuto ricordo di Mario Caracca", sottolinea Roberto Crimeni, segretario di Dialogo.

Tributo a Jannacci e presentazione del romanzo di Renata Casolini

Sempre venerdì 10 novembre, dopo l’inaugurazione della mostra - alle 20.30 - l’auditorium di via Lucini farà da cornice al tributo canoro a Enzo Jannacci: protagonisti i "Sem chi inscì cui Scusaritt", gruppi gemellati di Binago e Laveno Mombello. L'ingresso all'auditorium del Medioevo è libero. E sabato 11 novembre la mostra rimarrà aperta delle 15 alle 18. Poi, alle 20.30, la presentazione del romanzo di Renata Casolini "Camminando sul tempo" (Nodolibri, 2023). Romanzo a sfondo storico - dettaglia il circolo culturale olgiatese - ambientato in parte in Alta Valtellina. Con l’autrice dialogherà l’editore Fabio Cani. Domenica 12 novembre apertura della mostra con le opere di Caracca: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Sabato pomeriggio e domenica, su richiesta, visita guidata alla cappellina del Medioevo.

L'iniziativa di solidarietà

Arte, musica e letteratura saranno accompagnate da un'iniziativa di solidarietà. In occasione delle proposte culturali, Dialogo invita a portare generi alimentari da consegnare alle missioni umanitarie di Frontiere di Pace, gruppo che ha base nella parrocchia di Maccio ed è attivo in missioni umanitarie in Ucraina. La raccolta di generi alimentari è prevista a sostegno della popolazione ucraina che ancora è oppressa dalla guerra.