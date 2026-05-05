Presentato il Concorso per Pianoforte e Orchestra “Città di Cantù”

È stata presentata oggi, martedì 5 maggio, la 34ª edizione del Concorso Internazionale per Pianoforte e Orchestra “Città di Cantù”, in programma dal 6 al 10 maggio 2026 presso il Teatro Fumagalli.

Da oltre trent’anni il Concorso rappresenta un’eccellenza nel panorama musicale internazionale, offrendo a giovani pianisti provenienti da tutto il mondo l’opportunità di confrontarsi eseguendo concerti per pianoforte e orchestra nelle due categorie Classici e Romantici e del ’900.

L’edizione 2026 conferma con forza il respiro internazionale della manifestazione: sono state infatti 133 le candidature ricevute da 26 Paesi, un risultato particolarmente significativo alla luce delle attuali difficoltà globali. Un dato che testimonia la crescente notorietà del Concorso, sostenuta anche da una forte espansione della sua presenza online: negli ultimi mesi le visite al sito ufficiale sono più che triplicate (+200%), contribuendo a portare Cantù sempre più al centro di una rete internazionale di giovani talenti e istituzioni musicali.

Sono 18 i concorrenti selezionati, provenienti da numerosi Paesi, a esibirsi sul palco del Teatro Fumagalli accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Italiana “Antonio Vivaldi”, nuova protagonista di questa edizione, diretta dal Maestro Ovidiu Balan, figura storica del Concorso.

Tra le novità, anche un riconoscimento simbolico del territorio: i vincitori riceveranno, insieme ai premi e ai diplomi, una scultura in legno realizzata dal Liceo Melotti in collaborazione con Riva1920, omaggio alla tradizione artigianale canturina conosciuta nel mondo.

La manifestazione gode del patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Lombardia, della SIAE, di Nuovo IMAIE e, per la prima volta, dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, a conferma del valore culturale e istituzionale dell’iniziativa. Il Concorso è organizzato dal Comune di Cantù e dalla Nuova Scuola di Musica di Cantù, con il contributo di sponsor e sostenitori.

La giuria internazionale è presieduta dal Maestro Vincenzo Balzani, Direttore Artistico e co-fondatore del Concorso, affiancato dai Maestri Aki Kuroda, Agnieszka Przemyk-Bryła, Cristina Molteni, Antonio Tarallo, Pavel Ionescu e Alberto Baldrighi.

“Il Concorso Internazionale è una delle espressioni più solide e riconosciute della nostra città. I risultati raggiunti negli ultimi anni, insieme all’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e alla possibilità per i vincitori di esibirsi presso il Parlamento Europeo, confermano con chiarezza il livello che Cantù è in grado di esprimere a livello internazionale. Continueremo a investire con convinzione in questo percorso, perché la cultura rappresenta un elemento strategico per la crescita della città e per le nuove generazioni”, il sindaco di Cantù, Alice Galbiati.

“Il patrocinio del Parlamento Europeo al Città di Cantù Piano Competition, insieme alla possibilità per i vincitori di esibirsi presso il Parlamento europeo, rappresenta un riconoscimento di altissimo livello che conferma la crescita internazionale del nostro concorso. Si inserisce in un percorso solido, fatto della riconferma per il secondo anno del sostegno del Ministero della Cultura e dell’ingresso di nuovi importanti sponsor: segnali concreti di un ulteriore innalzamento dell’asticella. La musica si afferma e si conferma così come una delle colonne portanti del marketing territoriale di Cantù, insieme a mobile, pizzo, sport e Carnevale canturino. Cantù continua a valorizzare le proprie eccellenze e a rafforzare il proprio posizionamento a livello europeo”, il vicesindaco e assessore al Marketing territoriale, Valeriano Maspero.

“Questa edizione conferma la solidità di un concorso che negli anni ha saputo crescere e rinnovarsi, mantenendo un profilo artistico di alto livello e una forte apertura internazionale. Il lavoro portato avanti dalla Nuova Scuola di Musica, in sinergia con l’Amministrazione comunale, rappresenta un modello di collaborazione capace di generare valore per la città e di offrire ai giovani musicisti un contesto qualificato in cui confrontarsi, oggi arricchito anche da nuove opportunità di visibilità a livello europeo. Un percorso che contribuisce a rafforzare il posizionamento di Cantù nel panorama culturale e a consolidare una visione che investe nella cultura come elemento di identità, crescita e proiezione verso il futuro”, l’assessore alla Cultura, Isabella Girgi.

“Per Acinque valorizzare manifestazioni culturali di eccellenza significa investire nell’identità e nell’attrattività dei territori di cui siamo espressione – ha evidenziato Stefano Cetti, amministratore delegato del Gruppo Acinque – Eventi come il Concorso per Pianoforte e Orchestra “Città di Cantù” sono straordinari veicoli di promozione, capaci di portare le nostre comunità al centro di reti culturali internazionali. Crediamo profondamente nel ruolo della cultura come motore di crescita e di coesione sociale: sostenere iniziative di questo livello significa contribuire allo sviluppo di comunità sempre più vivaci e attive. Energia e cultura per Acinque un binomio vincente”.