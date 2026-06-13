Presentato il Festival di Bellagio e del Lago di Como: la rassegna è giunta alla quindicesima edizione e anima ogni estate in riva al Lario.

Rassegna presentata

Prenderà il via venerdì 26 giugno la nuova avventura del Festival di Bellagio e del Lago di Como, rassegna che ogni estate anima le località del lago portando un mondo di suoni e di atmosfere magiche tra le numerose bellezze storiche e paesaggistiche del territorio. Un viaggio in musica tutto da vivere per un festival sempre in crescita, promosso dall’Associazione Tema (Talenti Europei per la Musica e l’Arte) e sostenuto dal Comune, con la collaborazione di numerose municipalità sia della provincia comasca (Lezzeno, Magreglio, Menaggio, Torno, Zelbio) sia della provincia lecchese (Civate, Dervio, Lecco, Mandello del Lario, Valmadrera, Oliveto Lario).

Quindicesima edizione

La rassegna è stata presentata mercoledì pomeriggio a Como, alla presenza del sindaco Angelo Barindelli e del direttore artistico Rossella Spinosa. La manifestazione giunge alla sua quindicesima edizione con l’obiettivo di coniugare eccellenza artistica, valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del territorio, coinvolgendo chiese, ville storiche, fondazioni e luoghi di particolare pregio paesaggistico, storico e architettonico. L’edizione 2026 si articola intorno a due traiettorie principali. Da una parte la rassegna «Soundtrack», dedicata al dialogo tra musica e cinema, che attraversa colonne sonore celebri, cineconcerti e suggestioni cinematografiche. Dall’altra “Lisztmania”, percorso dedicato alla figura di Franz Liszt e alla sua influenza sulla cultura musicale europea, con concerti, approfondimenti e rarità.

I primi appuntamenti

L’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como sarà affiancata da ensemble ospiti, solisti e direttori di rilievo, offrendo al pubblico un programma variegato che spazierà dal repertorio barocco alla musica contemporanea. La rassegna, come detto, prenderà il via venerdì 26. Appuntamento al Grand Hotel Villa Serbelloni: l’inaugurazione rende omaggio ai grandi compositori italiani, Premi Oscar premiati dalla storia del cinema mondiale. Verranno ripercorse alcune delle pagine più celebri della cinematografia italiana, affidate all’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como, diretta da Alessandro Calcagnile. Seguiranno poi “Movie Suite” al parco Casa San Giuseppe ad Ello sabato 27 e “Inno alla Gioia” in chiesa Santo Stefano a Menaggio. La rassegna si protrarrà sino al 9 agosto. Primo appuntamento di “Lisztmania” sarà in Villa Carcano a Mandello del Lario mercoledì 1 luglio con un approfondimento del legame tra Liszt e il melodramma italiano.

I commenti

Così il sindaco Barindelli:

“Per noi il Festival è un’occasione di intrattenimento per i turisti che arrivano da tutto il mondo, ma anche un momento di attrattiva culturale per chi abita i paesi del lago. Il turismo per noi è una grande risorsa, ma negli ultimi anni ha anche provocato qualche problema, ci proponiamo di ovviare dunque anche attraverso un’offerta culturale di alto livello. I turisti portano così a casa un’esperienza positiva e interessante culturalmente. Grazie a tutti gli sponsor e alle municipalità coinvolte nella manifestazione”.

Aggiunge Rossella Spinosa:

“Abbiamo voluto prendere spunto da una riflessione sul pubblico e dall’evoluzione del mondo musicale, dallo scorso anno quindi i due filoni sono la musica abbinata alle immagini e Franz Liszt. Anche quest’anno ci saranno tante location e paesi, adattando le proposte al mondo del sacro. Il successo di questo Festival è il seguito che abbiamo, il pubblico che ci segue. La grande sfida è mantenere l’asticella alta, garantendo e offrendo una proposta sempre diversa e interessante”.

Conclude l’assessore alla Cultura di Bellagio, Paola Rossi: